Sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tới trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy tại ngôi nhà số 2, ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Công an thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân; khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy. Cơ quan chức năng được giao sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (ảnh giữa) kiểm tra hiện trường vụ cháy ở Tây Hồ

Đại diện UBND phường Tây Hồ cho biết lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ phường đã đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình có người thương vong.

Ngoài khoản hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, phường Tây Hồ hỗ trợ thêm các gia đình có người tử vong, bị thương. Chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng giúp gia đình lo hậu sự và khắc phục hậu quả.

Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thanh Tịnh tới thăm hỏi động viên các nạn nhân bị thương do vụ cháy

Vụ cháy được người dân phát hiện khoảng 1h50 cùng ngày. Người dân đã sử dụng phương tiện tại chỗ nhưng không thể khống chế được đám cháy.

Đến 2h06, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo và điều động một xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường.

Đội khu vực số 8 đóng cách ngôi nhà khoảng 800m tiếp cận trước, sau đó phối hợp với các đơn vị chi viện, công an phường, chính quyền và người dân chữa cháy.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn ở trong ngõ. Ảnh: Đình Hiếu

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 4 tầng, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng đến nơi, 4 người đã thoát ra ngoài, một số người còn mắc kẹt bên trong.

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn lúc 2h45. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện 5 người tử vong.