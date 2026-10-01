Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025 của Chính phủ, trong đó đề xuất thay đổi thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) theo hướng tăng cường khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu, giảm yêu cầu người bệnh phải xuất trình giấy tờ.

Theo quy định hiện hành, người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân theo các hình thức được quy định.

Các hình thức này gồm căn cước, căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin thẻ BHYT; hoặc thẻ BHYT bản điện tử, bản giấy. Trường hợp sử dụng thẻ BHYT chưa có ảnh hoặc mã số, phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh nhân thân theo quy định.

Đề xuất cơ sở khám chữa bệnh chủ động tra cứu

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất thay đổi theo hướng người bệnh cung cấp thông tin, còn cơ sở khám chữa bệnh khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc tra cứu trên hệ thống trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền, nếu có.

Bộ Y tế đề xuất giảm yêu cầu người bệnh phải xuất trình giấy tờ trong thủ tục khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: Hùng Trần

Nếu không khai thác được, người bệnh mới phải xuất trình các giấy tờ theo quy định.

Trẻ dưới 6 tuổi có thể được tra cứu thông tin giấy khai sinh

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, dự thảo đề xuất giữ nguyên quy định xuất trình thẻ BHYT bản giấy, bản điện tử hoặc mã số BHYT.

Với trẻ chưa được cấp thẻ BHYT, thay vì yêu cầu xuất trình giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản chụp như hiện nay, cơ sở khám chữa bệnh có thể khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc hệ thống trực tuyến.

Các thông tin có thể được khai thác gồm giấy chứng sinh, giấy khai sinh, số định danh cá nhân hoặc thông tin của trẻ đã được tích hợp thông tin người phụ thuộc, thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID của bố hoặc mẹ. Trường hợp không khai thác được, người bệnh mới phải xuất trình các giấy tờ nêu trên.

Người chờ cấp, đổi thẻ cũng được đề xuất giảm giấy tờ

Đối với người tham gia BHYT đang trong thời gian chờ cấp hoặc thay đổi thông tin về thẻ, dự thảo đề xuất cơ sở khám chữa bệnh khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu hoặc tra cứu trên hệ thống trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền.

Các thông tin được khai thác gồm giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại, đổi thẻ BHYT; thông tin về thẻ BHYT do cơ quan BHXH hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan BHXH ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại, đổi thẻ cung cấp, cùng giấy tờ chứng minh nhân thân theo quy định. Nếu không khai thác được, người bệnh mới phải xuất trình các giấy tờ này.

Với người đã hiến bộ phận cơ thể người, dự thảo cũng đề xuất cơ sở khám chữa bệnh khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống trực tuyến về giấy ra viện do cơ sở nơi lấy bộ phận cơ thể cấp và giấy tờ chứng minh nhân thân. Trường hợp không khai thác được, người bệnh mới phải xuất trình các giấy tờ theo quy định.

Dự thảo đồng thời làm rõ trường hợp người đã hiến bộ phận cơ thể nhưng chưa có thẻ BHYT và phải điều trị tình trạng sức khỏe liên quan đến việc hiến, điều trị bệnh đồng mắc, bệnh kèm theo hoặc bệnh phát sinh ngay sau khi hiến.

Theo đề xuất, cơ sở khám chữa bệnh và người hiến hoặc thân nhân của người hiến xác nhận vào hồ sơ bệnh án. Trường hợp này được xác định là đi khám bệnh, chữa bệnh theo đúng trình tự, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT ngay trong đợt điều trị đó.