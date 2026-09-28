Phản hồi kiến nghị của cử tri Tây Ninh, Bộ Y tế cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và rộng so với mức đóng bảo hiểm y tế.

Theo Thông tư số 20/2022 của Bộ Y tế, danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT gồm 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, được chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó có 76 hoạt chất, thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Danh mục thuốc bảo hiểm y tế tại Việt Nam được ghi theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Vì vậy, số lượng thuốc thành phẩm được Quỹ BHYT thanh toán trên thực tế lớn hơn số lượng thuốc trong danh mục nêu trên.

Thuốc luôn chiếm tỷ trọng chi tiêu lớn nhất trong cấu phần chi trả của Quỹ BHYT. Riêng với nhóm bệnh ung thư, năm 2023, quỹ chi trả hơn 7.500 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng chi khám chữa bệnh BHYT. Con số này năm 2022 là hơn 6.600 tỷ đồng, chiếm 14,5%.

Năm 2024, thuốc ung thư và điều hòa miễn dịch chiếm 16,2% tổng chi tiền thuốc BHYT và 41,3% chi cho biệt dược gốc. Một số thuốc đắt tiền đã được quỹ chi trả một phần như Bevacizumab, Trastuzumab, Rituximab, Imatinib, Cetuximab, với mức hưởng 30%, 50% hoặc 70% tùy hoạt chất và chỉ định, phần còn lại người bệnh đồng chi trả.

Bệnh nhân ung thư điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội). Ảnh: Thạch Thảo

Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. Trong đó, dự kiến bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng, thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao; đồng thời xem xét tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế.

Một số thuốc hiện có trong danh mục cũng được xem xét điều chỉnh tỷ lệ thanh toán phù hợp nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng Nghị định quy định việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế.

Hiện Việt Nam có hơn 99 triệu người tham gia BHYT, với 3 mức hưởng: 80-95 và 100% trong phạm vi được hưởng. Theo đề xuất của Bộ Y tế, từ ngày 1/7/2027, mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% sẽ tăng lên 85%, lên 90% từ ngày 1/7/2029.

Từ ngày 1/7/2030, mức hưởng chi phí khám chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản trong phạm vi được đề xuất nâng lên 95% đối với 4 nhóm đối tượng sau đây, trừ các nhóm đối tượng đã có mức hưởng cao hơn:

- Người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên

- Người khuyết tật nhẹ có suy giảm khả năng lao động từ 35% đến 60%

- Người dưới 18 tuổi

- Người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật.

Từ ngày 1/7/2028, mức hưởng của những người có mức hưởng 80% được đề xuất tăng lên 85%, từ ngày 1/7/2030, mức hưởng được tăng lên 90% khi khám chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản đối với các đối tượng còn lại ngoài các đối tượng trên.

Cơ quan này cho biết sẽ nghiên cứu, đánh giá tác động trong quá trình hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế, trong đó có chính sách đối với người mắc bệnh hiểm nghèo, người bệnh ung thư đã di căn, nhằm đề xuất phạm vi và mức hưởng phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế.