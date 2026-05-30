Ông Phùng Minh Toàn (Hải Phòng) có người thân điều trị bệnh đa u tủy xương từ tháng 8/2022. Theo phác đồ, người bệnh cần sử dụng thuốc Lenalidomide 25mg và Ixazomib 4mg. Tuy nhiên, loại thuốc này nằm ngoài danh mục chi trả của BHYT nên gia đình ông phải tự mua, mỗi đợt lên tới gần 50 triệu đồng.

Số tiền trên vượt quá khả năng kinh tế của gia đình, nhất là khi bố mẹ ông đều đã ngoài tuổi lao động nhưng không có chế độ lương hưu hay nguồn thu nhập ổn định nào khác. Đây cũng là trăn trở của rất nhiều bệnh nhân nghèo.

Ông Toàn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét đưa thuốc trên vào danh mục thuốc được BHYT chi trả (toàn bộ hoặc một phần), có chính sách hỗ trợ chi phí thuốc đặc trị cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Y tế ngày 29/5 cho biết, danh mục thuốc thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT chỉ quy định tên hoạt chất, không quy định nồng độ, hàm lượng. Hiện nay, thuốc Lenalidomide 25mg, đường uống đang thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT.

Việc lựa chọn thuốc thương mại cụ thể do cơ sở y tế xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu thầu mua sắm theo quy định để đáp ứng nhu cầu điều trị.

Đối với thuốc Ixazomib 4mg, Bộ Y tế đang thực hiện rà soát, sửa đổi Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược được Quỹ BHYT thanh toán. Dự kiến danh mục cập nhật lần này sẽ bổ sung nhiều thuốc thế hệ mới có hiệu quả điều trị cao, trong đó có thuốc Ixazomib.

"Tuy nhiên, để bảo đảm khả năng chi trả của Quỹ BHYT, những thuốc có chi phí điều trị lớn sẽ được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng để quyết định việc chi trả, có thể phải quy định các điều kiện thanh toán hoặc chỉ được thanh toán với một tỷ lệ nhất định", Bộ Y tế cho biết.

Đầu tháng 5, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết trong quý 2, Bộ Y tế dự kiến ban hành danh mục 84 dược phẩm mới do BHYT thanh toán, bao gồm 30 thuốc điều trị ung thư đắt tiền, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân.

Nhóm thuốc trị khối u ác tính chiếm số lượng nhiều nhất trong danh mục bổ sung (gần 36%), chủ yếu gồm các phát minh y học thế hệ mới như liệu pháp điều trị đích, kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch.