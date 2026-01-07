Mới đây, Tập đoàn thực phẩm Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức, do phát hiện khả năng tồn tại cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có Công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương đề nghị thông báo cho các sàn thương mại điện tử, website bán hàng phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm có Công văn đề nghị Công ty TNHH Nestlé Việt Nam khẩn trương triển khai rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này nếu có nhập khẩu vào Việt Nam, báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/1.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo tới người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino trong khi chưa có kết quả xác minh của Tập đoàn thực phẩm Nestlé và các cơ quan quản lý tại Việt Nam.

