Ngày 4/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin, cơ quan này vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Sơn La nhanh chóng điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm liên quan đến vụ nghi ngộ độc xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 31/12/2025, tại nhà bà L.T.P (bản Kích Máng, xã Mường Giôn), 6 người trong cùng một gia đình đã ăn hoa quả và sữa chua do người thân mua về trong dịp nghỉ lễ. Đến khoảng 20h10, ba cháu nhỏ bắt đầu có dấu hiệu đau bụng, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi và được đưa đến Trạm Y tế xã Mường Giôn cấp cứu.

Do tình trạng diễn biến nặng, các bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Quỳnh Nhai. Trên đường chuyển viện, cháu L.T.T (sinh ngày 8/1/2022) đã tử vong. Hai cháu còn lại tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Đến khoảng 3h ngày 1/1, ba người lớn trong gia đình cũng xuất hiện triệu chứng tương tự và được đưa đi điều trị, theo dõi sức khỏe.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung tối đa nguồn lực điều trị cho bệnh nhân; tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, ngành y tế địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm. Người dân được khuyến cáo lựa chọn, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách và trong thời hạn sử dụng nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

