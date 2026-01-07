Ngày 7/1, trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, khoa tiếp nhận một ca cấp cứu đặc biệt vào khoảng 22h tối 5/1. Nam bệnh nhân khoảng 60 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng bẹn - bìu, kèm khối thoát vị to như chiếc bát úp.

Người đàn ông này đã phát hiện có khối phồng vùng bẹn phải khoảng 6 tháng trước. Hằng ngày, khối thoát vị có thể đi xuống rồi tự lên nên ông chủ quan, không đi khám. Đến khoảng 14h chiều 5/1, trong lúc bệnh nhân gắng sức khuân vác vật nặng, khối thoát vị tụt hẳn xuống bẹn bìu, gây đau tức dữ dội và không thể đẩy lên lại.

Bác sĩ Lực khám cho bệnh nhân. Ảnh: P.T.

Dù cơn đau ngày càng tăng, bệnh nhân vẫn cố chịu đựng, nằm nghỉ với hy vọng tình trạng sẽ tự cải thiện. Suốt gần 8 giờ đồng hồ, ông nhịn đau cho đến khi không thể chịu nổi mới nhờ người nhà đưa vào viện.

Bác sĩ Lực cho biết, khi tiếp nhận, ông vừa giận vừa thương bệnh nhân. Giận vì sự chủ quan của người này đã khiến tình trạng trở nên nguy kịch; thương vì bệnh nhân phải đối mặt với nguy cơ rất cao bị hoại tử ruột nếu đến muộn hơn. Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ xác định đây là trường hợp thoát vị bẹn nghẹt - một cấp cứu ngoại khoa tối khẩn.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình phẫu thuật cấp cứu. Dù chưa có đầy đủ kết quả xét nghiệm, bệnh nhân vẫn được chuyển thẳng vào phòng mổ. Ca mổ nội soi được tiến hành khẩn trương trong đêm. Khi quan sát trong ổ bụng, bác sĩ ghi nhận hai quai ruột non bị nghẹt chặt, nguy cơ thiếu máu và hoại tử rất cao.

Sau khi tháo nghẹt và xử trí kịp thời, các quai ruột hồi phục màu sắc và nhu động trở lại, không cần phải cắt bỏ đoạn ruột nào. Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân qua cơn nguy hiểm.

Theo bác sĩ Lực, thoát vị bẹn nghẹt là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể gây hoại tử ruột, viêm phúc mạc, đe dọa tính mạng nếu chậm trễ. Ông khuyến cáo, khi có dấu hiệu thoát vị bẹn, người bệnh cần đi khám sớm và phẫu thuật theo chỉ định, tuyệt đối không “gồng mình” chịu đựng, bởi cái giá có thể phải trả là sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

Bộ Y tế ra chỉ đạo vụ 1 người tử vong, 5 ca cấp cứu sau khi ăn dưa hấu, sữa chua Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm liên quan đến vụ nghi ngộ độc khiến nhiều người cùng một gia đình phải đi cấp cứu, trong đó một trường hợp tử vong ngoại viện.

Trực thăng cấp cứu đưa người đàn ông nguy kịch vào đất liền Người đàn ông 55 tuổi trong tình trạng phù não tiến triển kèm rối loạn nhịp tim chậm, tăng huyết áp đã được đưa vào đất liền cấp cứu bằng trực thăng.