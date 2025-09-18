Trao đổi với PV VietNamNet ngày 18/9, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Tạ Mạnh Hùng cho biết đã nhận được thông tin phản ánh trên báo chí về việc trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (nối đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng), phường Từ Liêm (Hà Nội) xuất hiện hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm có tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị vứt bỏ tràn lan ở bãi rác tự phát.

Theo phản ánh, đa số các sản phẩm trên bao bì đều có chữ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định. Một số hộp mỹ phẩm vẫn nguyên tem dán vận chuyển, còn nguyên niêm phong, chưa có dấu hiệu sử dụng.

Nhiều sản phẩm bị vứt bỏ la liệt tại bãi rác có chữ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt. Ảnh: Anh Ngọc

Cùng ngày, ông Hùng đã ký văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội, đề nghị cơ quan này khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng địa phương (Công an, Ban Chỉ đạo 389 địa phương, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội, UBND phường Từ Liêm...) xác minh, tổng hợp thông tin liên quan vụ việc nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

"4 nội dung cần xác minh gồm: Danh sách các sản phẩm; Hình ảnh, mẫu nhãn của sản phẩm, nhận dạng bao bì; Thành phần công thức, thông tin về số tiếp nhận phiếu công bố ghi trên mẫu nhãn sản phẩm (nếu có); Thông tin về tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, phân phối các sản phẩm này (nếu có)", ông Hùng cho biết.

Cơ quan của Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội báo cáo thông tin chi tiết về Bộ trước 22/9 để cơ quan này thông báo cảnh báo tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố, giúp chủ động giám sát, ngăn chặn việc lưu thông và sử dụng các sản phẩm vi phạm.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội cảnh báo người dân không được thu thập các sản phẩm chưa rõ nguồn gốc xuất xứ nêu trên để bảo đảm an toàn cho người sử dụng; cùng đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh, tiêu hủy, bảo vệ môi trường... (nếu có).