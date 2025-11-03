Trong một tuần qua, tôi cảm giác rất mệt, xương khớp mỏi. Những người xung quanh tôi cũng có triệu chứng như vậy. Tôi đi kiểm tra sức khỏe không thấy bất thường nhưng tôi vẫn lo lắng. Xin chuyên gia tư vấn làm gì cải thiện tình trạng như trên. Tôi xin cảm ơn! (Lê Hoàn - 51 tuổi, Hà Nội).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thúy Hằng - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Mùa thu ở Việt Nam thường mang đặc điểm khí hậu dịu hơn mùa hè, nhưng vẫn tiềm ẩn sự thay đổi thất thường: sáng sớm và ban đêm se lạnh, trưa chiều có thể nắng gắt. 

Theo quan điểm y học cổ truyền, mùa thu thuộc hành Kim trong Ngũ hành, liên quan trực tiếp đến Phế và Đại trường. Đây là giai đoạn cơ thể dễ bị hao tổn tân dịch, dẫn đến các biểu hiện như ho khan, khô mũi, khô họng, táo bón hoặc cảm giác mệt mỏi khó ngủ. 

Đặc biệt, ở người cao tuổi, do khí huyết và tạng phủ đã suy giảm, lại càng nhạy cảm với sự biến đổi khí trời, dễ mắc bệnh đường hô hấp, trở nặng các bệnh lý liên quan đến tim mạch hay xương khớp.

Vì vậy, việc giữ gìn sức khỏe trong mùa thu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để duy trì sự cân bằng và phòng bệnh.

Dưới đây là những nguyên tắc thiết thực giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện trong mùa thu.

Xem nhanh:
  • Ăn uống thanh đạm
  • Giữ ấm cơ thể khi giao mùa
  • Duy trì tập luyện nhẹ nhàng và đều đặn
  • Ngủ đủ giấc 
  • Uống đủ nước
  • Giữ tinh thần thoải mái
Ăn uống thanh đạm

Khí trời mùa thu khô ráo, dễ gây hại cho Phế. Người cao tuổi nên chú ý ăn những thực phẩm có tác dụng dưỡng âm, nhuận phế như lê, mật ong, hạt sen, bách hợp, củ mài. Bữa ăn cần cân đối, không quá nhiều dầu mỡ, hạn chế đồ chiên rán. Đặc biệt, nên tăng cường rau xanh và hoa quả theo mùa để bổ sung vitamin và chất xơ, giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn.

bua an 123.png
Thay đổi thời tiết, ăn uống thanh đạm tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: P.Thúy. 
Giữ ấm cơ thể khi giao mùa

Buổi sáng sớm và buổi tối thường lạnh hơn, dễ làm cơ thể bị nhiễm phong hàn, gây ho, cảm lạnh hoặc đau khớp. Người cao tuổi nên mặc quần áo ấm khi ra ngoài vào sáng sớm, tránh ngồi nơi có gió lùa. Việc điều chỉnh trang phục linh hoạt theo thời điểm trong ngày giúp cơ thể thích ứng với khí hậu, phòng ngừa bệnh hô hấp.

Duy trì tập luyện nhẹ nhàng và đều đặn

Mùa thu khí hậu mát mẻ, rất thích hợp để tập luyện ngoài trời. Tuy nhiên, với người cao tuổi, nên lựa chọn các hình thức vận động vừa sức như đi bộ, thái cực quyền, dưỡng sinh hay các động tác kéo giãn nhẹ nhàng. Mỗi ngày nên tập khoảng 20-30 phút, tránh vận động quá mạnh vào sáng sớm khi trời còn lạnh hoặc vào trưa nắng gắt.

Ngủ đủ giấc 

Theo y học cổ truyền, mùa thu là thời điểm cần “tĩnh dưỡng”, tức là giảm bớt sự lao lực, giữ cho tinh thần an hòa. Người cao tuổi nên ngủ đủ 7-8 giờ mỗi ngày, tránh thức khuya, đồng thời tạo thói quen ngủ trưa ngắn 15-20 phút để phục hồi thể lực. Giữ nhịp sinh hoạt ổn định giúp cơ thể duy trì đồng hồ sinh học, giảm nguy cơ rối loạn giấc ngủ.

Uống đủ nước

Mặc dù thời tiết không còn quá nóng, cơ thể vẫn mất nước qua mồ hôi và hô hấp. Người cao tuổi cần uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày, ưu tiên nước ấm, nước canh hoặc trà thảo dược như trà hoa cúc, trà sen hoặc trà gừng loãng thêm chút mật ong. Đồng thời, nên dùng thêm các thực phẩm nhiều nước như súp, cháo, canh rau củ để giữ độ ẩm cho niêm mạc hô hấp và da.

Giữ tinh thần thoải mái

Mùa thu dễ gây cảm giác u sầu, buồn bã theo quy luật “thu khí táo, dễ thương phế khí”. Người cao tuổi nên duy trì các hoạt động tinh thần tích cực: đọc sách, nghe nhạc, trò chuyện cùng con cháu. Việc giữ tinh thần lạc quan không chỉ giúp ổn định tâm lý mà còn có lợi cho hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật.