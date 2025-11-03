Khí trời mùa thu khô ráo, dễ gây hại cho Phế. Người cao tuổi nên chú ý ăn những thực phẩm có tác dụng dưỡng âm, nhuận phế như lê, mật ong, hạt sen, bách hợp, củ mài. Bữa ăn cần cân đối, không quá nhiều dầu mỡ, hạn chế đồ chiên rán. Đặc biệt, nên tăng cường rau xanh và hoa quả theo mùa để bổ sung vitamin và chất xơ, giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn.
Buổi sáng sớm và buổi tối thường lạnh hơn, dễ làm cơ thể bị nhiễm phong hàn, gây ho, cảm lạnh hoặc đau khớp. Người cao tuổi nên mặc quần áo ấm khi ra ngoài vào sáng sớm, tránh ngồi nơi có gió lùa. Việc điều chỉnh trang phục linh hoạt theo thời điểm trong ngày giúp cơ thể thích ứng với khí hậu, phòng ngừa bệnh hô hấp.
Mùa thu khí hậu mát mẻ, rất thích hợp để tập luyện ngoài trời. Tuy nhiên, với người cao tuổi, nên lựa chọn các hình thức vận động vừa sức như đi bộ, thái cực quyền, dưỡng sinh hay các động tác kéo giãn nhẹ nhàng. Mỗi ngày nên tập khoảng 20-30 phút, tránh vận động quá mạnh vào sáng sớm khi trời còn lạnh hoặc vào trưa nắng gắt.
Theo y học cổ truyền, mùa thu là thời điểm cần “tĩnh dưỡng”, tức là giảm bớt sự lao lực, giữ cho tinh thần an hòa. Người cao tuổi nên ngủ đủ 7-8 giờ mỗi ngày, tránh thức khuya, đồng thời tạo thói quen ngủ trưa ngắn 15-20 phút để phục hồi thể lực. Giữ nhịp sinh hoạt ổn định giúp cơ thể duy trì đồng hồ sinh học, giảm nguy cơ rối loạn giấc ngủ.
Mặc dù thời tiết không còn quá nóng, cơ thể vẫn mất nước qua mồ hôi và hô hấp. Người cao tuổi cần uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày, ưu tiên nước ấm, nước canh hoặc trà thảo dược như trà hoa cúc, trà sen hoặc trà gừng loãng thêm chút mật ong. Đồng thời, nên dùng thêm các thực phẩm nhiều nước như súp, cháo, canh rau củ để giữ độ ẩm cho niêm mạc hô hấp và da.
Mùa thu dễ gây cảm giác u sầu, buồn bã theo quy luật “thu khí táo, dễ thương phế khí”. Người cao tuổi nên duy trì các hoạt động tinh thần tích cực: đọc sách, nghe nhạc, trò chuyện cùng con cháu. Việc giữ tinh thần lạc quan không chỉ giúp ổn định tâm lý mà còn có lợi cho hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật.