Trong một tuần qua, tôi cảm giác rất mệt, xương khớp mỏi. Những người xung quanh tôi cũng có triệu chứng như vậy. Tôi đi kiểm tra sức khỏe không thấy bất thường nhưng tôi vẫn lo lắng. Xin chuyên gia tư vấn làm gì cải thiện tình trạng như trên. Tôi xin cảm ơn! (Lê Hoàn - 51 tuổi, Hà Nội).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thúy Hằng - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Mùa thu ở Việt Nam thường mang đặc điểm khí hậu dịu hơn mùa hè, nhưng vẫn tiềm ẩn sự thay đổi thất thường: sáng sớm và ban đêm se lạnh, trưa chiều có thể nắng gắt.

Theo quan điểm y học cổ truyền, mùa thu thuộc hành Kim trong Ngũ hành, liên quan trực tiếp đến Phế và Đại trường. Đây là giai đoạn cơ thể dễ bị hao tổn tân dịch, dẫn đến các biểu hiện như ho khan, khô mũi, khô họng, táo bón hoặc cảm giác mệt mỏi khó ngủ.

Đặc biệt, ở người cao tuổi, do khí huyết và tạng phủ đã suy giảm, lại càng nhạy cảm với sự biến đổi khí trời, dễ mắc bệnh đường hô hấp, trở nặng các bệnh lý liên quan đến tim mạch hay xương khớp.

Vì vậy, việc giữ gìn sức khỏe trong mùa thu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để duy trì sự cân bằng và phòng bệnh.

Dưới đây là những nguyên tắc thiết thực giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện trong mùa thu.