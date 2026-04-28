Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân 29 tuổi (trú tại huyện Sông Mã) vỡ bàng quang do tai nạn sau khi sử dụng rượu bia quá mức.

Theo khai thác bệnh sử, sau khi uống nhiều rượu bia, bệnh nhân nhịn tiểu trong thời gian dài. Trong lúc di chuyển, người này tự vấp ngã khi bàng quang đang căng đầy nước tiểu.

Ngay sau đó, bệnh nhân xuất hiện đau tức dữ dội vùng bụng dưới, tiểu ra máu và bí tiểu. Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã thăm khám, đặt sonde bàng quang, sau đó chuyển lên tuyến tỉnh để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính cho thấy bàng quang của bệnh nhân bị vỡ, trong ổ bụng có nhiều dịch và máu cục. Các bác sĩ chẩn đoán nam thanh niên này bị chấn thương bụng kín, vỡ bàng quang và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt lọc mép vết vỡ và khâu phục hồi bàng quang hai lớp. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi.

ThS.BS Nguyễn Văn Trọng, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học cho biết, vỡ bàng quang là tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với biến chứng như viêm phúc mạc nước tiểu, nhiễm trùng, nhiễm độc, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ, nhiều trường hợp vỡ bàng quang xảy ra sau khi uống rượu bia, do người bệnh nhịn tiểu khiến bàng quang căng đầy. Khi xảy ra va chạm hoặc té ngã, áp lực tăng đột ngột khiến thành bàng quang mỏng dễ bị vỡ, dù lực tác động không quá mạnh.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên nhịn tiểu, đặc biệt sau khi uống nhiều rượu bia. Thói quen này về lâu dài có thể gây rối loạn tiểu tiện, viêm nhiễm đường tiết niệu, sỏi thận, thậm chí suy thận.

Ngoài ra, mọi người cần tuyệt đối tránh tham gia giao thông sau khi sử dụng đồ uống có cồn. Nếu sau khi uống rượu bia xảy ra ngã và xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dưới, bí tiểu hoặc tiểu ra máu, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được cấp cứu và điều trị kịp thời.