Thủ phạm từ vi khuẩn Salmonella

Gần đây, một vụ ngộ độc bánh mì khiến 86 người phải nhập viện xảy ra tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 27/3. Theo Sở Y tế địa phương, kết quả kiểm nghiệm ghi nhận 5/10 mẫu bệnh phẩm nhiễm vi khuẩn Salmonella; trong các mẫu thực phẩm, có 2 mẫu nhiễm Salmonella spp. (rau và dăm bông) và 1 mẫu nhiễm Escherichia coli (mẫu rau).

Trước đó, từ ngày 4 đến 11/3, cơ quan chức năng phường Vũng Tàu, TPHCM ghi nhận 108 người ăn bánh mì phải nhập viện cấp cứu, điều trị. Kết quả phân tích của Sở Y tế TPHCM cho thấy 28/51 mẫu (tỷ lệ 54,9%) dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Điểm chung của các vụ ngộ độc này đều liên quan đến sự hiện diện của vi khuẩn Salmonella và Escherichia coli trong thực phẩm.

Trao đổi với PV VietNamNet, các chuyên gia cho rằng bản thân bánh mì không phải nguyên nhân gây ngộ độc. Vấn đề chủ yếu nằm ở phần nhân bên trong và khâu chế biến của người bán.

Trên thực tế, một ổ bánh mì thập cẩm thường bao gồm nhiều thành phần như thịt lợn, patê, xúc xích, thịt bò xay kèm rau sống, đồ chua và các loại nước sốt. Đây đều là những thực phẩm dễ nhiễm khuẩn nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa cho biết, mọi thực phẩm tươi sống nếu không đảm bảo an toàn trong nguyên liệu và chế biến đều có nguy cơ gây ngộ độc.

Các trường hợp ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn chiếm tỷ lệ cao, với sự hiện diện của Salmonella, E.coli, Escherichia coli, Listeria, Campylobacter, Bacillus cereus, Vibrio hay Clostridium botulinum.

Ông Thịnh nhấn mạnh: “Bánh mì không có ‘tội’, nguyên nhân gây ngộ độc nằm ở phần nhân như thịt, chả, patê, trứng, rau sống… Nguy cơ nhiễm Salmonella rất cao nếu chế biến và bảo quản không đúng cách”.

Nguyên liệu chế biến món bánh mì thập cẩm nếu không được bảo quản đúng cách rất dễ nhiễm khuẩn. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, vi khuẩn Salmonella thường lây sang người qua thực phẩm nhiễm khuẩn.

Đáng chú ý, Salmonella có thể lây lan giữa các thực phẩm nếu không được bảo quản riêng biệt. Các dụng cụ như tay, dao, thớt chưa rửa sạch cũng có thể trở thành nguồn lây nhiễm chéo.

Một vấn đề đáng lo ngại là thực phẩm nhiễm khuẩn thường không có dấu hiệu bất thường về hình dạng, mùi vị hay màu sắc, khiến người tiêu dùng rất khó nhận biết. Đây là lý do các chuyên gia luôn nhấn mạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn thực phẩm, đặc biệt với những món ăn có nhiều thành phần như bánh mì.

Lựa chọn thực phẩm thông minh

PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển mạnh, làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Chỉ cần một khâu trong quá trình chế biến hoặc bảo quản không an toàn cũng có thể dẫn đến rủi ro.

Trong bối cảnh các vụ ngộ độc gia tăng, chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế ăn ngoài, đặc biệt với các món có nhiều nguyên liệu như bánh mì thập cẩm.

“Nếu mua bánh mì, bạn nên chọn cơ sở uy tín, đảm bảo vệ sinh, có đầy đủ dụng cụ bảo quản và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng cần quan sát quá trình chế biến, như việc đeo găng tay, tách biệt thực phẩm sống, chín và bảo quản nguyên liệu hợp lý.

Ngoài ra, mọi người nên hạn chế sử dụng các loại sốt làm thủ công và để ngoài môi trường lâu. Ưu tiên lựa chọn thực phẩm được nấu chín nóng tại chỗ như thịt nướng, trứng rán vừa chế biến. Sau khi mua, bánh mì nên được ăn ngay, không để quá lâu ở nhiệt độ phòng, đặc biệt với các loại có nhân thịt, chả, patê, thời gian tối đa không nên quá 2 giờ”, PGS.TS Hưng nhấn mạnh.

Đối với các cơ sở kinh doanh, chuyên gia khuyến cáo cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Người chế biến phải rửa tay thường xuyên, sử dụng dụng cụ sạch, tách biệt thực phẩm sống và chín. Thực phẩm cần được nấu chín kỹ, đồng thời bảo quản ở nhiệt độ an toàn để hạn chế vi khuẩn phát triển.