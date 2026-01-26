Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị phối hợp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử liên quan đến sản phẩm sữa công thức Aptamil First Infant Formula 800g có nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Theo thông tin cảnh báo ngày 24/ của Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh (Food Standards Agency - FSA) và thông báo thu hồi tự nguyện từ Công ty Danone (Pháp), một lô sản phẩm sữa Aptamil First Infant Formula 800g đã bị thu hồi tại thị trường Anh do nhiễm độc tố cereulide. Đây là độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.

Lô sản phẩm bị thu hồi có hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026. Trước nguy cơ sản phẩm không bảo đảm an toàn có thể được kinh doanh, lưu thông qua các nền tảng trực tuyến, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp kiểm soát.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng kinh doanh thực phẩm phối hợp với chủ gian hàng, nhà phân phối để rà soát, ngừng kinh doanh các lô sản phẩm sữa nêu trên nếu phát hiện lưu hành tại Việt Nam. Đồng thời, gỡ bỏ các thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm không bảo đảm chất lượng liên quan đến các lô sản phẩm đã bị cảnh báo.

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, các đơn vị cần thực hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc phối hợp quản lý này nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ sản phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên môi trường thương mại điện tử, qua đó bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.

