Ngày 27/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản cảnh báo khẩn liên quan đến một số sản phẩm sữa công thức cho trẻ nhỏ nghi nhiễm độc tố cereulide do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ em.

Theo Cục An toàn thực phẩm, cơ quan này đã nhận được thông tin cảnh báo từ Cơ quan An toàn thực phẩm Hong Kong (CFS) và Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) về việc thu hồi một số sản phẩm sữa công thức do nghi nhiễm cereulide.

Một sản phẩm nghi có nhiễm độc. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, tập đoàn thực phẩm hữu cơ Vitagermine đã thu hồi khẩn cấp 3 lô sữa bột Babybio Optima 1 sản xuất tại Pháp, gồm: Lô 894408 (hộp 800g, hạn dùng 9/7/2027), lô 900035 (hộp 800g, hạn dùng 12/8/2027) và lô 900932 (hộp 400g, hạn dùng 18/8/2027).

Ngoài ra, hai sản phẩm sữa bột Alula do Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd (Úc) sản xuất cũng nằm trong diện thu hồi, gồm: Alula Gold Reflux (lô 8000003387, hộp 900g, hạn dùng 17/3/2027) và Alula Colic & Constipation (lô 8000003407, hộp 850g, hạn dùng 17/3/2027).

Cục An toàn thực phẩm cho biết cereulide là độc tố bền nhiệt, không bị phá hủy trong quá trình đun nấu, có thể gây nôn ói, tiêu chảy, tổn thương gan và đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát hồ sơ đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm nêu trên; làm việc với các doanh nghiệp liên quan, yêu cầu thông báo cho hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, đồng thời tổ chức thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Các địa phương được yêu cầu báo cáo rõ số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã bán ra, còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với từng lô hàng; tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không sử dụng các lô sản phẩm nằm trong danh sách cảnh báo và báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 31/1.

Qua công tác hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện các sản phẩm thuộc diện cảnh báo vẫn đang được quảng cáo, rao bán trên nhiều sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Ausmart và trên mạng xã hội TikTok. Cục đã đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp với các sàn thương mại điện tử ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin và xử lý các gian hàng vi phạm nếu sản phẩm đang lưu hành tại Việt Nam.

Đồng thời, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được đề nghị gỡ bỏ các nội dung quảng cáo, bán hàng vi phạm trên nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, và xử lý theo quy định pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo phụ huynh, người chăm sóc trẻ kiểm tra kỹ tên sản phẩm, số lô, hạn sử dụng; ngừng ngay việc sử dụng nếu phát hiện trùng khớp với danh sách cảnh báo và theo dõi chặt chẽ sức khỏe của trẻ, đưa trẻ đi khám kịp thời nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nôn ói, mệt lả, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Bộ Y tế khuyến cáo về lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh của Nestlé Ngày 7/1, Bộ Y tế đã ra công văn khuyến cáo sau khi Nestlé thu hồi một số lô sữa bột dành cho trẻ em do lo ngại nhiễm loại độc tố có thể gây buồn nôn và nôn mửa.

Top 2 loại rau giàu canxi ngang sữa Bổ sung canxi đầy đủ thông qua chế độ ăn hằng ngày không chỉ giúp phòng ngừa loãng xương mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, đặc biệt ở người cao tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú.