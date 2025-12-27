Theo Cục Quản lý Dược, căn cứ kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm TPHCM, lô sản phẩm gel tắm và vệ sinh Herbal Nano (loại hộp 1 chai 105g có số tiếp nhận Phiếu công bố: 162/22/CBMP-BD; Số lô: 010325; NSX: 03.03.2025; HSD: 03.03.2028), đây là sản phẩm có chứa 2-Phenoxyethanol, một thành phần không có trong công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố và không ghi trên nhãn lưu hành.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Bio International, đơn vị sản xuất sản phẩm, lô gel tắm và vệ sinh Herbal Nano nêu trên có chứa 2-Phenoxyethanol, dẫn đến việc thành phần công thức sản xuất thực tế không đúng với hồ sơ công bố và nhãn sản phẩm lưu hành.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần TNHH sản xuất thương mại Vinapharma. Sản phẩm được sản xuất tại Công ty TNHH Bio International.

Trước vi phạm nêu trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm gel tắm và vệ sinh Herbal Nano (Hộp 1 chai 105g) nêu trên.

Lý do thu hồi được đưa ra mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm vi phạm, đồng thời tổ chức thu hồi và tiêu hủy theo đúng quy định; kiểm tra, giám sát và xử lý các đơn vị vi phạm.

Đối với các doanh nghiệp liên quan, Công ty Vinapharma và Công ty TNHH Bio International, Cục Quản lý Dược yêu cầu thông báo thu hồi đến tất cả các đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm, tiếp nhận sản phẩm bị thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm; báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 23/1/2026.

Đồng thời các doanh nghiệp này cũng được yêu cầu rà soát các lô sản phẩm khác đã sản xuất, nếu phát hiện lỗi tương tự thì khẩn trương thu hồi, báo cáo về Cục trước ngày 7/1/2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TPHCM giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm của hai doanh nghiệp; Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 162/22/CBMP-BD theo quy định; Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý mỹ phẩm của các doanh nghiệp liên quan và xử lý, xử phạt nghiêm theo quy định; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 7/2/2026.