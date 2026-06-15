Lần theo dấu vết xưởng cơ khí bí mật

Bề ngoài là các xưởng cơ khí không biển hiệu, hoạt động kín đáo như cơ sở gia công thông thường. Bên trong, máy móc hiện đại được lắp đặt, camera giám sát bố trí dày đặc nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Đây là chi tiết đáng chú ý trong chuyên án Công an tỉnh Hà Tĩnh mở rộng, triệt xóa hai cơ sở cơ khí hoạt động bí mật tại TPHCM và TP Đồng Nai.

Một số đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Từ dấu vết trên không gian mạng, Công an Hà Tĩnh phát hiện một đường dây liên tỉnh có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Các nghi phạm sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên Telegram, Viber để liên lạc, giao dịch.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định phía sau các đầu mối mua bán, lắp ráp súng là những cơ sở chuyên sản xuất linh kiện, bộ phận cấu thành vũ khí quân dụng.

Tang vật vụ án. Ảnh: C.A

Khám xét hai cơ sở cơ khí tại TPHCM và TP Đồng Nai, lực lượng chức năng thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện lắp ráp súng cùng 4 máy phay CNC, một máy tiện CNC, hai máy tính để bàn và nhiều tang vật liên quan.

Theo điều tra, từ năm 2023, Vũ Mạnh Quyết (trú TP Đồng Nai) thuê mặt bằng, đầu tư máy móc sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén PCP. Sản phẩm được bán cho nhiều đầu mối trong và ngoài nước, với số lượng hàng nghìn đơn.

Riêng từ tháng 2 đến cuối tháng 5/2025, Quyết khai đã gia công khoảng 200 thân súng theo đặt hàng từ một tài khoản Viber.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, chỉ đạo công tác điều tra. Ảnh: C.A

Công an cũng xác định Trần Hữu Tráng là người trực tiếp thiết kế bản vẽ, sản xuất các mẫu thân súng cung cấp cho Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú phường Lào Cai) - nghi phạm cầm đầu đường dây đã bị bắt trước đó.

Đến nay, Công an Hà Tĩnh khởi tố 9 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Bóc gỡ tận gốc những đường dây sản xuất vũ khí

Không chỉ ở Hà Tĩnh, thời gian qua, công an nhiều địa phương cũng triệt xóa các đường dây vũ khí liên quan những cơ sở sản xuất, sửa chữa, hoán cải được ngụy trang kín đáo.

Giữa tháng 1/2026, Công an TPHCM triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô lớn do Nguyễn Huỳnh Vũ (SN 1987, ngụ phường Phú Nhuận) cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Huỳnh Vũ cùng tang vật. Ảnh: C.A

Khám xét các địa điểm liên quan, ban chuyên án thu giữ 21 khẩu súng, trong đó 14 khẩu là vũ khí quân dụng; hơn 4.200 viên đạn, gồm 2.637 viên đạn quân dụng; 112 hộp tiếp đạn, 31 ống giảm thanh cùng nhiều linh kiện như thân, nòng và báng súng. Công an TPHCM đã khởi tố 13 bị can liên quan đường dây này.

Vũ khai từ tháng 8/2022 bắt đầu mua nguyên vật liệu chế tạo các chi tiết súng để bán kiếm lời. Đến năm 2024, nghi phạm chuyển sang mua súng thể thao, đạn quân dụng để lắp ráp, cung cấp cho các đầu mối tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Tang vật trong đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô lớn tại TPHCM. Ảnh: C.A

Tại Huế, công an triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quy mô lớn hoạt động từ Huế đến Lâm Đồng. Qua theo dõi trên không gian mạng, trinh sát phát hiện nhóm người trao đổi, mua bán súng nén hơi và linh kiện chế tạo vũ khí trong các hội nhóm kín.

Từ các đầu mối này, công an xác định Phan Văn Quang (SN 1996, trú xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng) là người trực tiếp sản xuất, cung cấp vũ khí cho đường dây.

Nơi ở của Quang nằm giữa khu vực thưa dân cư, bao quanh bởi rừng cao su. Tại đây, nghi phạm dựng xưởng chế tạo vũ khí được che chắn, ngụy trang kín đáo.

Từ nhiều vụ mua bán súng bị phát hiện, Công an TP Huế lần ra một “công xưởng” chế tạo vũ khí giữa rừng cao su. Ảnh: C.A

Ngày 6/2/2026, tổ công tác khống chế Quang tại nhà riêng, phát hiện một “công xưởng” chế tạo vũ khí thu nhỏ với nhiều máy móc, linh kiện cùng khoảng 5kg đạn chì, tương đương 15.000 viên đạn.

Từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, Công an TP Huế bắt, khởi tố 10 nghi phạm; thu giữ 10 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì, gần 20.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, linh kiện phục vụ chế tạo vũ khí.

Đầu tháng 2/2026, Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, đạn quân dụng quy mô lớn do Phạm Thị Trúc Quỳnh (SN 1969, trú Hải Phòng) cầm đầu. Nhóm này hoạt động kín, không giao dịch công khai.

Các nghi phạm cất giấu vũ khí tại nhiều địa điểm, thường xuyên thay đổi nơi chứa tang vật. Để che giấu hành vi, một số người xin làm việc tại công ty sản xuất giày da nhằm tạo vỏ bọc lao động bình thường.

Các đối tượng Hoàng Sơn và Phạm Thị Trúc Quỳnh cùng tang vật. Ảnh: C.A

Nguồn chế tạo, sửa chữa vũ khí được xác định liên quan Hoàng Sơn (SN 1966, trú Hải Phòng), cựu vận động viên bắn súng, am hiểu về súng đạn. Khám xét nơi ở của Sơn, công an phát hiện nhiều máy móc, công cụ phục vụ chế tạo, hoán cải vũ khí.

Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 12 bị can, thu giữ 11 khẩu súng các loại, trong đó có 6 khẩu súng quân dụng; hơn 6.700 viên đạn cùng nhiều phụ kiện liên quan.

Đối tượng Hoàng Sơn và nơi sản xuất súng, đạn. Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 7/1, Công an Đắk Lắk bắt Lê Như Đức (26 tuổi, quê Thanh Hóa) khi đang vận chuyển một khẩu súng khí nén PCP cùng hơn 1.000 viên đạn chì đi giao cho khách tại xã Tam Giang.

Mở rộng điều tra, công an bắt thêm Trần Ngọc Quân, Nguyễn Đức Phúc và cử tổ công tác ra Lào Cai bắt Phạm Đức Chung, người bị xác định chuyên cung cấp thiết bị cho Đức chế tạo súng.

Các đối tượng cùng nhiều tang vật súng, đạn tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Khám xét nơi ở các bị can, lực lượng chức năng thu giữ 5 khẩu súng quân dụng cùng nhiều thiết bị, dụng cụ phục vụ chế tạo súng.

Theo lời khai ban đầu, Đức tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội để đặt mua linh kiện về lắp ráp súng. Sau khi hoàn thiện, nghi phạm quay video đăng lên mạng quảng bá, thỏa thuận giá với khách rồi gửi hàng qua các đơn vị vận chuyển.