ASEAN Cup 2026 thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt sân nhà - sân khách, diễn ra từ 24/7 đến 8/8. Bốn đội đứng đầu hai bảng sẽ vào bán kết, trước khi tranh ngôi vô địch qua các trận lượt đi – lượt về từ 15/8 đến 26/8.

Giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, hứa hẹn tiếp tục là ngày hội lớn của bóng đá khu vực.

KẾT QUẢ BỐC THĂM ASEAN CUP 2026
BẢNG A BẢNG B
Việt Nam Thái Lan
Singapore Malaysia
Indonesia Philippines
Campuchia Myanmar
Brunei/ Timor Leste Lào

viet nam vs indonesia.jpg
Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia tại ASEAN Cup 2024 - Ảnh: SN
15/01/2026 | 16:58

17h00

ĐT Việt Nam ở vị trí A1, còn ĐT Thái Lan ở vị trí B1.

asean cup 2026 6.jpg
Kết quả bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026
Thu gọn
15/01/2026 | 16:57

16h57

Ở vị trí A2 là Singapore, trong khi đó Malaysia thuộc bảng B (B3).

Thu gọn
15/01/2026 | 16:55

16h56

Myanmar rơi vào bảng B. Indonesia rơi vào bảng A (A3). Philippines thuộc bảng B (B3).

Thu gọn
15/01/2026 | 16:54

16h54

Đội thắng ở vòng loại giữa Brunei và Timor Leste rơi vào bảng A. Do đó, Lào thuộc bảng B.

Thu gọn
15/01/2026 | 16:47

16h47

ĐT Brunei và Timor Leste là đội phải đá play-off. Brunei được chơi trên sân nhà ở lượt đi, trong khi lượt về diễn ra tại Timor Leste.

Thu gọn
15/01/2026 | 16:45

16h44

Với tư cách là đội ĐKVĐ, tuyển Việt Nam mặc định được xếp ở vị trí A1, còn ĐT Thái Lan thuộc vị trí B1. Trong khi đó, ĐT Campuchia được xếp vào vị trí A4.

asean cup 2026 2.jpg
Thu gọn
15/01/2026 | 16:41

16h41

Sự xuất hiện của chiếc cúp vô địch ASEAN Cup đầy bất ngờ, sau màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ nước chủ nhà Indonesia.

Thu gọn
15/01/2026 | 16:21

16h22

Sau 15 lần ASEAN Cup (tiền thân là Tiger Cup, AFF Cup) được tổ chức, Thái Lan là đội vô địch nhiều lần nhất, với 7 lần đăng quang (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022). Singapore xếp thứ hai, với 4 lần (1998, 2004, 2007 và 2012). Tuyển Việt Nam 3 lần vô địch, vào các năm 2008, 2018 và 2024.

Thu gọn
15/01/2026 | 16:12

16h10

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) - ông Khiev Sameth phát biểu khai mạc buổi lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026.

Thu gọn
15/01/2026 | 16:02

16h00

Buổi lễ bắt đầu bằng màn biểu diễn nghệ thuật kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng hiện đại của nước chủ nhà Indonesia gửi đến bè bạn khu vực.

Thu gọn
15/01/2026 | 15:55

15h55

Các quan chức của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã tề tựu đông đủ tại buổi lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026, tại Jakarta (Indonesia). Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - Trần Quốc Quốc vừa bay từ Ả Rập Xê Út về. Bên cạnh đó là sự góp mặt của cựu danh thủ Lê Công Vinh.

Thu gọn
15/01/2026 | 14:44

13h55

Giải năm nay có 10 đội tham dự. Chín đội gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và ĐT Việt Nam vào thẳng vòng bảng, trong khi suất còn lại được xác định qua vòng loại giữa Brunei và Timor Leste.

tuyen viet nam.jpg
ĐT Việt Nam đang là ĐKVĐ ASEAN Cup - Ảnh: VFF

Việc phân nhóm hạt giống căn cứ vào thành tích trung bình của hai kỳ giải gần nhất, theo đó Việt Nam và ĐT Thái Lan nằm ở nhóm 1 và không chung bảng.

ASEAN Cup 2026 thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt sân nhà - sân khách, diễn ra từ 24/7 đến 8/8. Bốn đội đứng đầu hai bảng sẽ vào bán kết, trước khi tranh ngôi vô địch qua các trận lượt đi – lượt về từ 15/8 đến 26/8.

Giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, hứa hẹn tiếp tục là ngày hội lớn của bóng đá khu vực.

Thu gọn
15/01/2026 | 14:01

Phân nhóm hạt giống tại ASEAN Cup 2026

asean cup 2026.jpg
Ảnh: ASEAN FOOTBALL
Thu gọn