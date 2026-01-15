ASEAN Cup 2026 (tên gọi quen thuộc là AFF Cup) sẽ không tổ chức tập trung tại một quốc gia, mà diễn ra trên nhiều sân vận động thuộc các nước Đông Nam Á, theo thể thức sân nhà - sân khách.

Giải đấu năm nay được khởi tranh từ ngày 24/7 đến 26/8/2026, hứa hẹn bầu không khí sôi động trên toàn khu vực.

Tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với tâm thế của đội ĐKVĐ - Ảnh: SN

Giải quy tụ 10 đội tuyển, chia làm 2 bảng. Chín đội giành vé trực tiếp vào vòng bảng gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và ĐT Việt Nam. Suất còn lại được xác định qua vòng play-off giữa Brunei và Đông Timor, đá lượt đi – về vào ngày 2/6 và 9/6/2026.

Vòng bảng diễn ra từ 24/7 đến 8/8, thi đấu vòng tròn một lượt. Các vòng bán kết và chung kết tiếp tục áp dụng thể thức lượt đi - lượt về, tổ chức từ 15/8 đến 26/8.

Với tư cách đương kim vô địch, tuyển Việt Nam nhiều khả năng nằm ở nhóm hạt giống số 1, cùng á quân ĐT Thái Lan. Lợi thế này giúp “Những chiến binh Sao vàng” tránh gặp đối thủ kỵ giơ ngay từ vòng bảng, tạo thuận lợi về chiến thuật và đường tiến sâu.

Sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm quốc tế và tham vọng bảo vệ ngôi vương, thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào ASEAN Cup 2026 với quyết tâm rất cao, sẵn sàng cho hành trình chinh phục danh hiệu khu vực lần nữa.