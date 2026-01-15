Sau các trận đấu cuối vòng bảng, bốn cặp đấu tứ kết U23 châu Á đã có chủ, trong đó U23 Việt Nam (nhất bảng A) sẽ đấu U23 UAE (nhì bảng B), lúc 22h30 ngày 16/1.

Nhờ tính toán và nỗ lực giành được nhất bảng A nên thầy trò HLV Kim Sang Sik 'chọn' được nhánh đấu dễ thở hơn, khi tránh được Nhật Bản, Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Tờ Financial News của Hàn Quốc đánh giá, U23 Việt Nam do HLV Kim Sang Sik không chỉ chơi hay, tạo bất ngờ lớn nhất tại giải sau vòng bảng với 3 trận toàn thắng, mà còn có ‘may’ đi cùng.

Cái sự ‘may’ mà tờ này nhắc đến, kèm đó khen ngợi tính toán… như thần (cũng là mục tiêu) của HLV Kim Sang Sik chính là việc U23 Việt Nam ‘tránh’ được cả 2 tên tuổi lớn châu lục: Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cụ thể hơn, U23 Việt Nam ‘chọn’ (và nỗ lực đạt được) ở một nhánh đấu khá thuận lợi, trong khi nhánh còn lại toàn các ‘ông kẹ’, nếu nhìn vào tên tuổi.

“Cái hay và gây phấn khích của U23 Việt Nam không chỉ là tích tích vòng bảng U23 châu Á, khi thắng lợi trước Ả Rập Xê Út còn mang lại cho họ nhiều hơn thế: một nhánh đấu hoàn hảo ở vòng đấu loại trực tiếp.

Lợi ích lớn nhất của việc đứng đầu bảng A là Việt Nam tránh được ĐKVĐ Nhật Bản (nhất B). Chỉ cần hòa chủ nhà là đi tiếp, nhưng ông Kim vẫn cùng U23 Việt Nam quyết thắng, cũng bởi tính toán này.

Kết quả là U23 Việt Nam gặp UAE ở tứ kết. Mặc dù cũng là đối thủ đáng gờm, nhưng so với Nhật Bản hay Hàn Quốc thì UAE được đánh giá vẫn ‘dễ thở’ hơn.

Và nếu đả bại được UAE, U23 Việt Nam sẽ gặp đội thắng của cặp đấu Uzbekistan vs Trung Quốc. Đánh giá khách quan, thầy trò ông Kim rõ là có vận may đi cùng, đặc biệt khi nhìn vào nhánh đấu còn lại – nơi quy tụ các cường quốc bóng đá châu lục: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Iran.

U23 Việt Nam được đánh giá có cơ hội sáng để cho hành trình lấy vé chung kết và làm nên lịch sử. Ảnh: Ted Trần

Với đà phong độ hiện tại, U23 Việt Nam có cơ hội khá tốt để giành chiến thắng trước Uzbekistan hoặc Trung Quốc. Nói cách khác, đội của ông Kim đã tránh được 2 thử thách khó khăn nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc trên đường đến chung kết. Điều này mang đến viễn cảnh hiện hữu, bóng đá Việt Nam thậm chí có thể giành được danh hiệu Asian Cup lần đầu tiên trong lịch sử”.

Financial News nhấn mạnh, viễn cảnh tươi sáng của U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở, không phải chờ ở vận may.

“Kể từ khi ngồi ‘ghế nóng’ nắm cả U23 Việt Nam và ĐTQG, HLV Kim Sang Sik đã và đang tạo ra cỗ máy chiến thắng đúng nghĩa, giành kỳ tích 3 danh hiệu trong năm 2025 mà ngay cả thầy Park cũng không đạt được.

HLV Kim đã xóa tan nỗi lo phòng ngự bằng một hàng thủ chắc chắn, chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 3 trận vòng bảng. Ông cũng đã chứng minh tài cầm quân của mình bằng chiến thuật linh động, kịp thời và hiệu quả”.

