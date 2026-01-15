Trong trận đấu buộc phải thắng mới có thể lấy vé đi tiếp, U23 Thái Lan có trận hòa tẻ nhạt 0-0 U23 Trung Quốc. Với kết quả này, ‘Voi chiến’ (2 điểm) sớm dừng bước ở sân chơi châu lục, khi đứng cuối bảng D cùng Iraq, trong khi Trung Quốc theo chân U23 Australia vào tứ kết.

Xét về toàn cảnh bóng đá Thái Lan trong năm 2025 – thua từ cấp độ U23 đến ĐTQG, người hâm mộ của họ có thể lường trước được kết quả của thầy trò Thawatchai Damrong-Ongtrakul tại U23 châu Á. Dẫu vậy, họ vẫn không khỏi buồn lòng, nhất là khi nhìn vào U23 Việt Nam chơi tưng bừng tại giải đấu.

Người Thái thất vọng đội nhà, nói Voi chiến đã bị U23 Việt Nam bỏ xa

Nhiều người Thái đã bày tỏ nỗi thất vọng, qua trang facebook của LĐBĐ Thái Lan, trước việc đội nhà lại một kỳ U23 châu Á nữa, không qua nổi vòng bảng.

Tài khoản Panya Laemcharoenpong nói tiếng lòng: “U23 Thái Lan đã cố gắng hết sức rồi. Chúng tôi không dám kỳ vọng gì nhiều, nhưng thực sự cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào U23 Việt Nam”.

CĐV có tên là Tharin Suwanphong thốt lên: “Chúng ta không thể theo kịp Việt Nam nữa rồi”. Còn thành viên Omar Adullaman thì đưa ra đánh giá: “Phải thừa nhận chất lượng cầu thủ U23 Thái Lan không thể so với Việt Nam. Chỉ có 4 hậu vệ tạm ổn, còn lại đều tệ. chiến thuật của HLV thì lỗi thời…”.

Một cầu thủ thứ 12 khác đến từ Chiang Mai đưa ra đánh giá: “Việt Nam vượt trội hơn chúng ta rất nhiều. Bóng đá Thái Lan chỉ có thể làm được đến thế thôi”. Trong khi một CĐV sống tại Bangkok nhìn nhận: “Chúng ta thậm chí ở khu vực Đông Nam Á còn chẳng giành nổi danh hiệu, nói gì đến sân chơi châu lục”.

Trên fanpage của tờ Siam Sport, thành viên có tên Thanakorn Patcharasuwakul chỉ ra U23 Thái Lan thiếu ‘vũ khí’ quan trọng mà đội bóng của HLV Kim Sang Sik sở hữu: “Các cầu thủ Thái Lan thiếu sự gắn kết, không có động lực, tinh thần chiến đấu như U23 Việt Nam”. Còn tài khoản Pod Sparta lên tiếng: “Hãy xem Việt Nam thi đấu, bạn sẽ hiểu tại sao bóng đá Thái Lan chỉ được đến vậy.

Các cầu thủ xứ Chùa vàng gần như không có khát khao chiến thắng. U23 Trung Quốc chỉ cần hòa là đi tiếp và Thái Lan cũng chơi như thể… muốn hòa vậy nên việc họ bị loại không có gì ngạc nhiên”.

