Lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 diễn ra lúc 1h ngày 1/5 tại Saudi Arabia, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá châu lục, trong đó có Việt Nam. Đại diện của tuyển Việt Nam tham dự lễ bốc thăm là Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và HLV trưởng Kim Sang Sik.

Dựa vào BXH FIFA gần nhất, tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3, cùng với Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain, Palestine và Tajikistan. Trong khi đó, ở nhóm 1 là những ứng cử viên vô địch như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia và Uzbekistan. Nhóm hạt giống số 2 cũng quy tụ nhiều đội bóng mạnh là Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria. Nhóm hạt giống số 4 có Indonesia, Singapore, Kyrgyzstan, Kuwait, Triều Tiên và đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon và Yemen.

Tuyển Việt Nam vào VCK Asian Cup 2027 với ngôi nhất bảng tai vòng loại. Ảnh: S.N

Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ chung bảng với một đội hạt giống số 1, số 2 và số 4. Nếu lá bốc thăm không may mắn, Hoàng Hên cùng các đồng đội có thể rơi vào bảng đấu "tử thần" gặp Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran (hạt giống số 1), Qatar, Iraq (hạt giống số 2), Triều Tiên, Indonesia (hạt giống số 4).

Trong trường hợp tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu với những Australia, Jordan, Oman, Singapore, Kuwait hay Kyrgyzstan... sẽ ít nhiều dễ thở hơn, đồng nghĩa với việc có thêm cơ hội đi sâu vào giải đấu.

Dù sao, sau chuỗi thành công liên tiếp ở bóng đá khu vực Đông Nam Á dưới tài nhào nặn của HLV Kim Sang Sik, đây cũng là mùa Asian Cup mà bóng đá Việt Nam được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ.

VCK Asian Cup 2027 diễn ra tại ba thành phố lớn gồm Riyadh, Jeddah và Al Khobar của Saudi Arabia, từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Theo Điều lệ của giải đấu, 24 đội được chia làm 6 bảng, hai đội xếp nhất, nhì bảng và 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out.