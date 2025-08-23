Một cảnh trong phim.

Phim điện ảnh Mưa đỏ được bàn luận sôi nổi trên truyền thông và mạng xã hội kể từ ngày 18/8, khi phim chính thức ra mắt truyền thông và khán giả Hà Nội. Tác phẩm ngay sau đó đã nhận mưa lời khen từ giới chuyên môn ở cả 2 miền và trở thành chủ đề được thảo luận mạnh nhất trên các diễn đàn phim và mạng xã hội.

Trong tuần 5/8 - 11/8, Mưa đỏ đứng thứ 2 trên BXH social trend, hạng mục phim ảnh với lượt thảo luận gần 87.000 thì sang tuần 12/8-18/8, con số này đã là gần 169.000, lên Top 1 BXH social trend.

Diễn viên Phương Nam được yêu thích với nhân vật Tạ. Ảnh: NSX

Mưa đỏ tăng nhiệt ngay từ các suất chiếu sớm ngày 21/8 và bùng nổ phòng vé trong ngày ra rạp chính thức đầu tiên. Theo Box Office Vietnam, tính tới sáng 23/8, phim thu 44 tỷ đồng với tỷ lệ lấp đầy rạp chiếu rất cao, lượng vé bán ra và số suất chiếu bỏ xa các phim còn lại ra rạp cùng thời điểm.

Trong khi hầu hết các phim Việt Nam, đặc biệt phim chiến tranh đều nhận ý kiến trái chiều khi ra rạp thì Mưa đỏ hầu hết nhận lời khen.

Biên kịch Đặng Thiếu Ngân kêu gọi khán giả ra rạp xem "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV

Biên kịch Đặng Thiếu Ngân (Sống chung với mẹ chồng, Gió ngang khoảng trời xanh) chia sẻ sau khi ra rạp xem Mưa đỏ trong ngày đầu tiên: "Một tác phẩm thành công chắc chắn là công sức của cả tập thể, không phải công sức chỉ của 1 người nào, 1 bộ phận nào.... nhưng đạo diễn dám nhận một đại công trình bom đạn như này thật sự vô cùng khâm phục. Chọn xem giờ rất hiểm - suất 10h ngày thường và thấy tự hào vô cùng. Tất cả khán giả ngồi im, đợi đến lúc màn hình hiện chữ hết mới lục tục đứng lên. Xúc động khi nghĩ đến ê-kíp làm phim. Họ thật sự quá vất vả, quá dũng cảm, quá anh hùng khi tham gia dự án này".

Còn NSND Mỹ Uyên nhận xét: "Câu chuyện khốc liệt nhưng bi tráng đã được tái hiện bằng điện ảnh, những thước phim chân thực, rực sáng tinh thần anh dũng trong phim điện ảnh Mưa đỏ đạo diễn đã xây dựng, sắp xếp, kể lại bằng những thông điệp đan xen hợp lý một cách tinh tế, trau chuốt kỹ lưỡng từng câu thoại.

NSND Mỹ Uyên chúc mừng đạo diễn Đặng Thái Huyền. Ảnh: FBNV

Có nhiều cảnh tả nhân vật đáng yêu như những nốt nhạc hay bản giao hưởng hoà bình. Những bối cảnh lớn nhỏ kéo dài những thước phim không thể rời mắt, màu sắc hình ảnh được nhà quay phim lớn Lý Thái Dũng đặc tả như một bức tranh sống động hùng vĩ. Dàn cast khiến tôi tự hào, các bạn vào vai như thể là người lính thật sự".

Mưa đỏ được dự đoán sẽ tiếp tục bùng nổ doanh thu trong những ngày tới và duy trì sức nóng qua kỳ nghỉ lễ 2/9.