Vụ mất tích bí ẩn của người phụ nữ từ năm 1997 cuối cùng đã có lời giải. Ảnh: Mothership

Cơ quan chức năng Trung Quốc vừa tìm ra lời giải về vụ mất tích của người phụ nữ sau gần 3 thập kỷ.

Mất tích bí ẩn

Wu Yan Ping, một tiểu thương kinh doanh quần áo tại Tứ Xuyên, đã mất tích từ năm 1997. Khi ấy, bà mới ly hôn chồng và là mẹ của một cậu con trai 10 tuổi.

Gia đình cho biết lần cuối cùng nhìn thấy bà là vào tháng 2/1997, khi bà rời cửa hàng sau bữa ăn và nói sẽ quay lại ngay. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, gia đình hoàn toàn mất liên lạc.

Vào ngày mất tích, bà Wu có cuộc gặp với Chen Yi Fen, người phụ nữ từng kinh doanh trong cùng tòa nhà, để giải quyết chuyện nợ nần. Nhiều năm qua, gia đình bà Wu cùng cảnh sát tìm kiếm tung tích nhưng không có kết quả. Con trai của bà đi khắp phố tìm mẹ. Cậu hy vọng mẹ sẽ bất ngờ xuất hiện trong đám đông hoặc sẽ trở về tìm cậu.

Phát hiện bất ngờ

Đến tháng 9/2025, lời giải cho vụ mất tích của bà Wu được làm sáng tỏ trong quá trình cải tạo một trung tâm thương mại ở Tứ Xuyên.

Trong quá trình thi công, công nhân phát hiện một thi thể đã phân hủy nghiêm trọng được chôn trong khu bồn hoa cũ. Sau khi giám định, lực lượng chức năng xác nhận danh tính nạn nhân là bà Wu Yan Ping.

Họ tiến hành rà soát lại hồ sơ vụ án cũ liên quan đến bà Wu. Kết hợp phỏng vấn các nhân chứng từng làm việc tại khu trung tâm thương mại, cảnh sát đã lần ra nhiều manh mối quan trọng.

Theo phía cảnh sát, Chen Yi Fen là nghi phạm chính. Tuy nhiên, quá trình truy tìm gặp nhiều khó khăn vì Chen đã rời khỏi địa phương ngay sau vụ việc năm xưa, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 22/4.

Chen thay đổi danh tính và phẫu thuật thẩm mỹ để che giấu tung tích. Sau thời gian dài đối chiếu dữ liệu hộ khẩu và xuất nhập cảnh, lực lượng điều tra đã xác định nơi ở của Chen hiện tại ở Thượng Hải.

Ngoài Chen, cảnh sát cũng bắt giữ chồng cũ của bà là Yang Fu Gen.

Lời thú tội

Trong quá trình thẩm vấn, Yang thừa nhận vợ chồng ông nợ bà Wu khoảng 40.000 nhân dân tệ (154 triệu đồng). Tối ngày xảy ra vụ việc năm 1997, họ đã dụ nạn nhân đến một khu nhà kho trong trung tâm thương mại, sau đó ra tay sát hại bằng cách siết cổ.

Sau khi gây án, họ đưa thi thể lên mái tòa nhà và chôn trong bồn hoa. Hai người lấy đi trang sức vàng trên người bà Wu.

Ban đầu, Chen Yi Fen phủ nhận liên quan, song sau đó cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện cả hai bị tạm giam và sẽ được đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, tháng 1/2026, thi thể bà Wu Yan Ping đã được bàn giao cho gia đình để an táng. Con trai bà Wu, kiên trì tìm kiếm mẹ suốt 28 năm qua, bày tỏ hy vọng vụ án sẽ sớm được xét xử công bằng, mang lại công lý cho mẹ mình.