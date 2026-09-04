Giải các Cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026 quy tụ 25 đoàn với khoảng 300 VĐV đến từ những trung tâm bóng bàn mạnh trên cả nước. 16 trận chung kết đơn nam, đơn nữ tranh tài vào tối ngày 3/9 tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình là những nội dung cuối khép lại giải đấu năm nay.

Trần Mai Ngọc tiếp giành HCV đơn nữ nhóm tuổi 22-23.

Trong các trận chung kết, đáng chú ý, tay vợt Tháng Thiên Nghi (TPHCM) thắng Lê Bảo Anh (Hưng Yên) 3-1 (12/10, 11/7, 4/11, 11/7) để giành HCV đơn nữ nhóm 10-11 tuổi. Chiến thắng 4-3 của Trần Mai Ngọc (CAND T&T) trước Lâm Thu Cúc (Quân đội) tại chung kết dung đơn nữ 22-23 tuổi cũng có chất lượng chuyên môn rất cao.

Ngoài ra, Hoàng Trà My (CAND T&T) thắng 4-2 Hoàng Linh Đan (Đồng Nai) tại chung kết đơn nữ 14-15 tuổi, Đàm Đức Tuấn (Ninh Bình) vượt qua Nguyễn Tất Thành Đạt (Lâm Đồng) 4-3 tại chung kết đơn nam 18-19 tuổi, Trần Mai Ngọc (CAND T&T) thắng 4-3 trước Lâm Thu Cúc (Quân đội) tại chung kết dung đơn nữ 22-23 tuổi...

Giải đấu khép lại thành công.

“Các tay vợt được trao suất tham dự giải dành cho VĐV xuất sắc là những người đã có thành tích qua những giải thuộc hệ thống trẻ quốc gia. Vì vậy, chất lượng chuyên môn trong các nội dung đều được đảm bảo, với sự cạnh tranh quyết liệt”, ông Phan Anh Tuấn, phụ trách bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) cho biết.