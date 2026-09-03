Video highlights Daniil Medvedev 3-0 Sebastian Gorzny

Daniil Medvedev có màn trình diễn ổn định trong trận đấu thuộc vòng 2 US Open 2026 khi vượt qua tay vợt trẻ Sebastian Gorzny sau ba set đấu. Hạt giống người Nga giành chiến thắng với tỷ số 6-1, 6-3, 7-5, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng tiến sâu tại giải Grand Slam trên đất Mỹ.

Medvedev nhanh chóng tạo ra sự khác biệt nhờ khả năng giao bóng chắc chắn cùng lối đánh bền bỉ đặc trưng. Tay vợt từng vô địch US Open 2021 liên tục gây sức ép trong các game trả giao bóng, khiến Gorzny gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự ổn định.

Daniil Medvedev thẳng tiến vòng 3 US Open 2026 - Ảnh: US Open, ATP

Sau khi dễ dàng kiểm soát hai set đầu tiên, Medvedev gặp nhiều thử thách hơn ở set thứ ba khi Gorzny thi đấu tự tin và liên tục bám đuổi về điểm số. Tuy nhiên, kinh nghiệm cùng khả năng xử lý ở những thời điểm quan trọng giúp tay vợt người Nga vượt qua sức ép để khép lại trận đấu.

Chiến thắng này giúp Medvedev tiến thêm một bước trong mục tiêu tìm lại vị thế tại US Open, nơi anh từng đăng quang cách đây 5 năm. Với nền tảng thể lực tốt, khả năng phòng thủ chắc chắn và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Medvedev tiếp tục là một trong những ứng viên đáng chú ý tại giải đấu năm nay.

Trong khi đó, Sebastian Gorzny dù phải dừng bước nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn khi tạo ra những thời điểm gây khó khăn cho một trong những tay vợt hàng đầu thế giới.