Theo tìm hiểu, Vi Thị Như Quỳnh gặp vấn đề về sức khoẻ, lần thứ 2 liên tiếp vắng mặt ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trước đó, chủ công sinh năm 2002 không tham dự giải vô địch châu Á vì lý do tương tự.

Vi Thị Như Quỳnh được đăng ký trong danh sách 12 cầu thủ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự Asiad. Cô cũng có tên trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asiad 20 theo Quyết định của Cục TDTT. Tuy nhiên tay đập 24 tuổi buộc phải rút lui vào giờ chót.

Vi Thị Như Quỳnh tiếp tục vắng mặt ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: S.N

Danh sách sơ bộ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm: Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Vi Thị Như Quỳnh (rút lui), Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Trà My, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh, Trần Thị Bích Thủy.

Hiện chưa rõ HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có gọi ai thay Như Quỳnh hay không, tuy nhiên vấn đề nhân sự đang khiến thuyền trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đau đầu. Trước đó, Nguyễn Thị Uyên gặp chấn thương tại giải vô địch châu Á, cần thời gian hồi phục hoàn toàn.

Môn bóng chuyền nữ tại Asiad 20 diễn ra từ ngày 16/9 đến 22/9. Theo kết quả bốc thăm, Thanh Thuý cùng các đồng đội nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Qatar. Bảng A có Nhật Bản, Indonesia, Nepal. Bảng B có Trung Quốc (đương kim vô địch), Kazakhstan, Philippines. Bảng C gồm Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Kyrgyzstan, Mông Cổ.