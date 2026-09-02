Alexander Zverev đã có màn khởi đầu đầy khó khăn tại US Open 2026 khi phải mất 5 set đấu mới vượt qua Lorenzo Sonego. Tay vợt người Đức giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-4, 3-6, 6-7 (7-9), 7-5, 6-4 để giành quyền vào vòng 2.

Bước vào trận đấu, Zverev cho thấy sự chủ động khi kiểm soát tốt những game giao bóng. Anh tận dụng thành công một cơ hội bẻ game để giành chiến thắng 6-4 trong set đầu tiên mà không để Sonego có break point nào.

Zverev ra quân đầy khó khăn tại Mỹ mở rộng 2026 - Ảnh: US Open

Tuy nhiên, cục diện nhanh chóng thay đổi ở set 2. Sonego thi đấu đầy quyết tâm, liên tục gây áp lực lên đối thủ và giành break quan trọng để thắng 6-3, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Set 3 chứng kiến màn giằng co hấp dẫn khi cả hai tay vợt không mắc nhiều sai lầm. Hai bên phải bước vào loạt tie-break, nơi Sonego thể hiện sự lạnh lùng hơn để giành chiến thắng 9-7, qua đó vượt lên dẫn trước.

Bị đẩy vào thế khó, Zverev vẫn duy trì sự ổn định. Ở set 4, tay vợt người Đức tận dụng những sai sót của Sonego để giành chiến thắng 7-5, kéo trận đấu vào set quyết định.

Trong set 5, Zverev phát huy kinh nghiệm và khả năng kiểm soát trận đấu. Anh có một lần bẻ game giao bóng của Sonego, thắng 6-4 và hoàn tất màn ngược dòng kịch tính sau hơn 4 giờ thi đấu.

Tại vòng 2 US Open 2026, Zverev sẽ chạm trán Quentin Halys với mục tiêu tiếp tục tiến sâu tại giải Grand Slam trên đất Mỹ.