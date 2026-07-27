Sau 5 set trong trận chung kết đầy cảm xúc, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2, lần đầu đăng quang một chặng đấu tại SEA V Cup 2026. Chức vô địch càng trở nên ý nghĩa hơn khi thầy trò HLV Federico Rampazzo liên tiếp vượt qua hai đối thủ mạnh nhất khu vực là Indonesia và Thái Lan.

Như vậy sau 4 năm liên tiếp dự giải SEA V Cup của Đông Nam Á, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã có ngôi vô địch. Đây là phần thưởng rất xứng đáng với Ngọc Thuân và các đồng đội.

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ghi cột mốc lịch sử.

Ngoài chức vô địch, các chàng trai Việt Nam còn giành nhiều giải thưởng cá nhân. Đáng chú ý, chủ công Ngọc Thuân với 98 điểm ghi được trong toàn bộ hành trình lên số 1 khu vực, được BTC trao giải VĐV xuất sắc nhất (MVP) và chủ công xuất sắc nhất. Ngoài ra, Trần Duy Tiến nhận giải phụ công xuất sắc nhất.

Chức vô địch SEA V Cup 2026 không chỉ mang về niềm tự hào lịch sử, mà còn giúp tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tăng 1 bậc lên hạng 58 thế giới, với 73,58 điểm, chính thức vượt qua Thái Lan (70,16) trên bảng xếp hạng FIVB.

Sau hành trình đầy ấn tượng tại SEA V Cup 2026, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục có cơ hội tranh tài tại AVC Cup 2027 - sân chơi cấp châu lục dành cho những đội tuyển hàng đầu châu Á.

Trước mắt, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hướng tới Asiad 20 tổ chức và tháng 9 tới tại Nhật Bản. Với những gì vừa làm được tại SEA V Cup 2026, đoàn quân HLV Federico Rampazzo hứa hẹn tạo nên bất ngờ ở sân chơi châu lục.