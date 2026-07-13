Giải vô địch Khiêu vũ Thể thao châu Á 2026 quy tụ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài. Ở nhóm tuổi thiếu nhi (Juvenile II), Minh Cường và Linh San thống trị nhiều nội dung, lần lượt giành HCV ở các điệu Latin và Standard gồm: Samba, Paso Doble, Jive, Waltz, Tango, Quickstep, Viennese Waltz cùng nội dung Latin tổng hợp.

Đoàn Việt Nam thi đấu thành công tại giải châu Á.

Các VĐV trẻ Việt Nam cũng ghi dấu ấn tại giải vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026. Cặp Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân xuất sắc giành 2 HCV ở các nội dung Waltz và Viennese Waltz. Ở hệ thi đấu quốc tế mở rộng, Hoàng Ngọc giành HCV nội dung solo nữ người lớn, còn Hoàng Misaki đứng đầu nội dung solo nữ thiếu niên II. Ở nội dung dành cho các đôi, đoàn Việt Nam xuất sắc giành tổng cộng 5 HCV, hạng Thanh niên nữ (5 HCV), hạng trẻ (5 HCV)...

Gây chú ý nhất trong dịp này là "thần đồng DanceSport Việt" Hoàng Misaki. Cô bé 13 tuổi này ngoài việc giành HCV châu Á còn đăng quang ở nội dung WDSF Open Solo Female Junior II Latin - Vietnam Dancesport Festival 2026, khẳng định phong độ ổn định và đẳng cấp vượt trội trước các đối thủ quốc tế.

Hoàng Misaki được ví là "thần đồng DanceSport Việt"

Hoàng Misaki sinh năm 2013 tại Tokyo (Nhật Bản), hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Làm quen với DanceSport từ năm 5 tuổi, Misaki nhanh chóng bộc lộ năng khiếu cùng niềm đam mê đặc biệt với bộ môn này.

Những tố chất về cảm nhạc, kỹ thuật và khả năng trình diễn và hình thể nổi bật giúp cô liên tục tạo được dấu ấn ở các giải đấu trong nước cũng như quốc tế. Hoàng Misaki được đông đảo người yêu DanceSport ưu ái gọi là "thần đồng DanceSport Việt".

Hoàng Misaki ăn mừng chiến thắng cùng HLV Chu Quỳnh Trang

Từ 2023, Hoàng Misaki quyết định theo đuổi con đường VĐV chuyên nghiệp và bắt đầu quá trình đào tạo bài bản dưới sự hướng dẫn của trọng tài quốc tế Chu Quỳnh Trang. Nhờ vậy, Hoàng Misaki vừa hoàn thiện về kỹ thuật chuyên mô vừa xây dựng nền tảng thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế. "Thần đồng DanceSport Việt" thường xuyên tập huấn với các HLV hàng đầu thế giới và thi đấu liên tục tại các giải quốc tế.