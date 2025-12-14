Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Malaysia, thuộc lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, 16h hôm nay 11/12.
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay
|NGÀY
|GIỜ
|ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|ĐỘI BÓNG
|TRỰC TIẾP
|Bóng đá nữ
|14/12
|16:00
|Việt Nam
|Indonesia
|VTV5, FPT Play
|18:30
|Thái Lan
|Philippines
|VTV2, FPT Play
VietNamNet trực tiếp bóng đá SEA Games 33, trận đấu giữa nữ Việt Nam vs Myanmar lúc 16h ngày 11/12, thuộc khuôn khổ bảng B môn bóng đá nữ.