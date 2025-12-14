Highlights bóng chuyền nữ Việt Nam 3-0 Philippines:

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Ở set mở màn, Indonesia nhập cuộc khá tốt, tương tự những gì họ từng thể hiện trước tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng, với điểm tựa là ngôi sao số một Megawati Hangestri Pertiwi. Tuy nhiên, lợi thế đó chỉ tồn tại trong ít phút đầu.

Nữ Thái Lan vượt qua Indonesia sau 3 set - Ảnh: SN

Khi Thái Lan bắt nhịp được trận đấu, đội chủ nhà nhanh chóng siết chặt thế trận. Những mũi công chủ lực như Pimpichaya Kokram, Chatchu-on Moksri hay Sasipapron đều ghi điểm đều đặn, giúp Thái Lan bứt phá mạnh mẽ và khép lại set 1 với tỷ số cách biệt 25-15.

Set 2 chứng kiến nỗ lực đáng ghi nhận của Indonesia. Megawati tiếp tục chơi nổi bật, giúp đội bóng xứ vạn đảo bám đuổi sát nút và chạm mốc 20 điểm.

Dù vậy, bản lĩnh và sự đồng đều ở các tuyến giúp Thái Lan duy trì được khoảng cách an toàn. Những pha điều phối tinh tế của Pornpun cùng khả năng dứt điểm ổn định giúp đội chủ nhà thắng 25-21, nâng tỷ số lên 2-0.

Đội bóng xứ Chùa vàng cùng ĐT Việt Nam tạo nên trận chung kết trong mơ - Ảnh: SN

Bước sang set 3, Thái Lan tăng tốc rõ rệt với mục tiêu giải quyết nhanh trận đấu. Sức ép liên tục khiến Indonesia không thể chống đỡ, và set đấu khép lại với tỷ số 25-15.

Chung cuộc, Thái Lan thắng 3-0 (25-15, 25-21, 25-15), chính thức giành vé vào trận chung kết tranh HCV SEA Games 33, gặp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, diễn ra vào chiều mai (15/12).