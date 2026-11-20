U17 Việt Nam trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam ghi được bàn thắng ở sân chơi World Cup, trong trận ra quân gặp Bỉ, ngày 20/11.

Ngay ở phút thứ 4 trong trận ra quân của U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ tại U17 World Cup 2026, Sỹ Bách đánh gót ngẫu hứng tung lưới U17 Bỉ sau khi Minh Thủy thực hiện quả phạt góc. Với bàn thắng này, U17 Việt Nam đi vào lịch sử khi trở thành đội tuyển đầu tiên có bàn thắng ở sân chơi World Cup.

Trước đó, bóng đá Việt Nam từng có 2 đội tuyển giành vé dự World Cup (11 người) là U20 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai đội tuyển này đều không thể ghi bàn trong lần đầu tranh tài tại giải đấu lớn nhất thế giới.

Sỹ Bách ghi bàn thắng lịch sử. Ảnh: M.A

Trên thực tế, bóng đá Việt Nam từng có bàn thắng ở sân chơi futsal tại World Cup, nhưng việc ghi bàn ở sân cỏ 11 người luôn mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

Việc U17 Việt Nam ghi bàn mở tỷ số vào lưới U17 Bỉ là một bất ngờ tại giải. Đối thủ của U17 Việt Nam vừa giành vị trí Á quân U17 châu Âu 2026. Đây là đội có nền tảng đào tạo trẻ chất lượng, thể hình tốt và nhiều cầu thủ có khả năng phát triển thành những ngôi sao trong tương lai.

Với sự khởi đầu tốt, đoàn quân của HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trong trận mở màn World Cup.

Cổ vũ U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn