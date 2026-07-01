Đáng chú ý, nguyên nhân không đến từ bệnh lý tim mạch thông thường mà xuất phát từ cú va đập của quả bóng vào vùng cổ.

Bệnh nhân N.V.D (33 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) có tiền sử khỏe mạnh, vào viện thăm khám do co giật, hai tay nắm chặt, duỗi cứng, miệng méo, mắt trợn, gọi hỏi ú ớ, tình trạng kéo dài khoảng 1 tiếng sau khi tắm.

Trước đó, bệnh nhân bị bóng đập vào cổ khi chơi bóng đá. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não cấp thùy trán và đỉnh trái, động mạch cảnh trong trái bị hẹp nặng khoảng 80% do xơ vữa huyết khối.

Nhận định đây là tổn thương phức tạp làm giảm mạnh lưu lượng máu lên não, ê-kíp đã khẩn trương đặt 2 stent nối tiếp để tái tạo lòng mạch. Sau 3 ngày can thiệp, người bệnh đã ổn định, hồi phục tốt, vận động bình thường, các triệu chứng thần kinh cải thiện rõ rệt.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Ths.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng Khoa Thần kinh, Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Đây là trường hợp đột quỵ nhồi máu não hiếm gặp ở người trẻ. Nguyên nhân không xuất phát từ các yếu tố nguy cơ tim mạch thông thường mà do tách lớp động mạch cảnh sau chấn thương vùng cổ khi chơi thể thao”.

Động mạch cảnh là mạch máu lớn, cung cấp khoảng 70% lượng máu cho phần trước của não bộ nên khi động mạch này bị tổn thương, nguy cơ nhồi máu não diện rộng, tàn phế hoặc tử vong rất cao nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Theo bác sĩ Hùng, những chấn thương tưởng chừng đơn giản ở vùng cổ khi chơi thể thao, tai nạn giao thông hoặc va đập mạnh có thể gây tổn thương động mạch cảnh và động mạch đốt sống, dẫn đến tách thành mạch, hình thành huyết khối và gây đột quỵ não.

Đáng lưu ý, tình trạng tách lớp động mạch cảnh thường không biểu hiện ngay sau chấn thương. Người bệnh có thể tỉnh táo trong nhiều giờ, thậm chí vài ngày nên dễ chủ quan và bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị.

Vì vậy, khi xuất hiện các biểu hiện bất thường như đau đầu hoặc đau cổ kéo dài sau chấn thương, chóng mặt, mất thăng bằng, tê yếu tay chân, méo miệng, nói khó, nhìn mờ, nhìn đôi, co giật hoặc rối loạn ý thức, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời, hạn chế nguy cơ di chứng nặng nề, tử vong.