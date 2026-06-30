Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, đào có tên khoa học là Prunus persica. Đây là một trong những loại trái cây ôn đới được trồng khá nhiều tại các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta như Sơn La, Lào Cai, Hà Giang hay cao nguyên Mộc Châu.

Tùy thuộc vào từng giống đào khác nhau mà quả sẽ có vị ngọt thanh hoặc chua ngọt đan xen, nhiều nước nên cực kỳ được ưa chuộng để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Không chỉ là món ăn chơi vui miệng, quả đào còn có nhiều giá trị với sức khỏe với thành phần chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin C, vitamin A dưới dạng tiền chất carotenoid và nhiều hợp chất polyphenol.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong quả đào có thể góp phần làm giảm tình trạng stress oxy hóa, hỗ trợ nâng cao sức khỏe hệ tim mạch và bảo vệ tế bào cơ thể trước tác động tiêu cực của các gốc tự do.

Ngoài ra, hàm lượng chất xơ hòa tan dồi dào trong đào cũng hỗ trợ đắc lực cho hệ tiêu hóa vận hành trơn tru, đồng thời tạo cảm giác no lâu hơn, rất tốt cho việc kiểm soát cân nặng.

Đào đang vào chính vụ, được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon. Ảnh: N. Huyền

Theo Tiến sĩ Phương, trong Đông y, thịt quả đào chín ít khi được sử dụng làm thuốc trong khi nhân hạt đào, hay còn gọi là đào nhân, lại là vị thuốc nổi tiếng. Các thầy thuốc ứng dụng đào nhân trong nhiều bài thuốc có tác dụng hoạt huyết, hỗ trợ điều trị chứng bế kinh, đau do huyết ứ hoặc điều trị chấn thương.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Phương đặc biệt lưu ý đây là vị thuốc phải được bào chế bài bản và sử dụng đúng cách dưới sự hướng dẫn nghiêm ngặt của người có chuyên môn y học.

“Phần nhân trong hạt đào không phải là loại thực phẩm thông thường. Nhân hạt đào chứa amygdalin. Khi chất này đi vào cơ thể và bị phân hủy có thể giải phóng cyanid - chất có độc tính cực mạnh nếu sử dụng không đúng cách hoặc dung nạp với một lượng lớn. Do đó, người dân tuyệt đối không tự ý đập hạt đào để ăn trực tiếp hoặc đem ngâm rượu”, Tiến sĩ Phương lưu ý.

Mặc dù đào là loại quả khá lành tính đối với đa số người khỏe mạnh, các chuyên gia vẫn lưu ý: Do lớp vỏ quả đào chứa rất nhiều lông mịn, một số người có cơ địa nhạy cảm dễ bị ngứa miệng hoặc kích ứng khi tiếp xúc. Vì vậy, người tiêu dùng nên chú ý rửa thật sạch, chà hết lớp lông ngoài trước khi ăn.

Ngoài ra, đào cũng chứa một lượng đường tự nhiên nhất định. Những người đang mắc bệnh đái tháo đường cần ăn với lượng phù hợp, không nên vì nghĩ đây là trái cây thanh mát mà ăn quá nhiều, ảnh hưởng xấu đến chỉ số đường huyết.