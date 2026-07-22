Ông Andy Young, sống tại thị trấn Harpenden (Anh), bắt đầu xuất hiện các triệu chứng giống cúm nhẹ trong vài tuần trước Giáng sinh năm 2025. Ban đầu, ông nghĩ tình trạng này sẽ tự khỏi nên không quá lo lắng.

Là người vừa nghỉ hưu và có 3 người con, ông Young cho biết trong gần 20 năm làm việc, ông hầu như chưa từng phải nghỉ làm vì ốm. Tuy nhiên, khi nhận thấy bản thân mất hứng thú với bia - thức uống mà ông vẫn thường dùng vài cốc vào buổi tối hoặc cuối tuần, ông quyết định đi khám.

Đột ngột chán ăn uống có thể là dấu hiệu sức khỏe có vấn đề. Ảnh: Ban Mai

"Tôi thường uống vài cốc bia vào buổi tối hoặc cuối tuần. Nhưng lần đó, tôi mất gần ba tiếng mới uống hết một cốc. Có điều gì đó khiến tôi thực sự không còn thấy bia ngon nữa", ông Young kể.

Kết quả xét nghiệm máu ban đầu cho thấy chức năng thận của ông Young hoạt động không tốt. Các bác sĩ khuyên ông uống nhiều nước hơn trong khi tiếp tục tìm nguyên nhân.

Trong những tuần tiếp theo, ông được chỉ định thực hiện thêm nhiều xét nghiệm, bao gồm điện tâm đồ, siêu âm và sinh thiết tủy xương. Đến tháng 3, các bác sĩ xác định ông Young mắc đa u tủy xương - một dạng ung thư máu.

Theo Quỹ Nghiên cứu Đa u tủy xương Anh, bệnh hình thành khi các tế bào plasma trong tủy xương phát triển thành tế bào ung thư. Nam giới có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nữ giới.

Nhìn lại, ông Young cho biết ông chưa từng nghĩ mình mắc ung thư, nhất là khi hai năm trước, ở tuổi 60, ông vừa vượt qua đợt khám sức khỏe với kết quả hoàn toàn bình thường. "Tôi chỉ nghĩ mình gặp vấn đề về thận", ông nói.

Đến nay, ông Young đã hoàn thành nhiều tuần hóa trị và cho biết quá trình điều trị dường như đang mang lại kết quả tích cực. Ông dự kiến sẽ được ghép tế bào gốc vào tháng 10 với hy vọng bệnh sẽ thuyên giảm.

Một dấu hiệu đáng mừng là ông đã lấy lại được cảm giác ngon miệng khi uống bia. "Giờ tôi có thể uống bia trở lại. Tôi nghĩ điều đó cho thấy hóa trị đang phát huy tác dụng và chức năng thận của tôi được cải thiện", ông Young chia sẻ.

Sau trải nghiệm của bản thân, ông hy vọng mọi người sẽ chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể.

"Nếu bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn hoặc nhận thấy cơ thể xuất hiện một thay đổi bất thường thì rất có thể đó là dấu hiệu cảnh báo. Hãy đi kiểm tra sức khỏe", ông Young khuyến cáo.