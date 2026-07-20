Trắng đêm nghĩ tìm nơi chữa ung thư

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Phan Thanh Minh (58 tuổi, trú tại TPHCM) nhớ lại cảm giác tuyệt vọng vào 8 năm trước khi nhận kết quả mắc ung thư gan trên nền xơ gan giai đoạn cuối. Tuy nhiên, đến nay người đàn ông này vẫn khỏe mạnh, đều đặn tái khám, cất cao tiếng hát cùng những bệnh nhân ung thư khác.

Ông Minh phát hiện mắc viêm gan B từ khi còn trẻ nhưng không điều trị. Hằng ngày, ông vẫn uống rượu bia và quên rằng mình đang mang virus viêm gan B.

Đến tháng 5/2018, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, ông mới đi kiểm tra. Bác sĩ phát hiện gan và lách của nam bệnh nhân sưng, kê thuốc điều trị một tháng. Hết thuốc, cảm giác đỡ hơn, ông quay về nếp sống cũ.

Chỉ vài tháng sau, ông Minh thấy mệt mỏi trở lại. Kết quả lần tái khám vào tháng 9/2018 khiến ông bàng hoàng: Tải lượng virus viêm gan B rất cao, men gan tăng gấp nhiều lần, chỉ số AFP (dấu ấn cảnh báo ung thư gan) - tăng lên 35, cao hơn nhiều so với ngưỡng bình thường. Ông tiếp tục được điều trị nhưng các chỉ số không cải thiện.

Ông Phan Thanh Minh và bà xã. Ảnh: NVCC.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, kết quả đo độ đàn hồi gan cho thấy ông Minh đã xơ gan giai đoạn F4 - mức nặng nhất. Nửa tháng sau, ông đi khám lại, phát hiện thêm khối u gan kích thước 17mm chưa di căn.

Ngày ông Minh nhận kết quả ung thư, cả nhà gần như thức trắng đêm. Bản thân ông rơi vào lo lắng và tuyệt vọng, sợ mình không kéo dài được sự sống. Gia đình có mảnh đất, ông tính bán rồi ra nước ngoài chữa bệnh. Tuy nhiên, một người chú của ông Minh từng bỏ vài tỷ ra nước ngoài chữa ung thư gan vẫn không qua khỏi sau vài năm khiến ông băn khoăn suy nghĩ.

Quyết định thay đổi cuộc đời

Ông Minh tới xin tư vấn của bác sĩ ở một bệnh viện tư tại TPHCM. Bác sĩ cho rằng ung thư gan nguyên phát có thể điều trị tại Việt Nam bằng các phương pháp như phẫu thuật, đốt u hoặc nút mạch hóa chất với chi phí thấp hơn rất nhiều so với nước ngoài.

Sau nhiều đắn đo, ông Minh chọn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và sử dụng bảo hiểm y tế. Đó cũng là quyết định làm thay đổi cách ông nhìn về căn bệnh và phương pháp chữa trị.

Người dân khám ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Nguyễn Huế.

"Mỗi lần đi viện, tôi lại gặp nhiều bệnh nhân ung thư gan vẫn sống khỏe nhiều năm. Có người còn trẻ, có con nhỏ nhưng luôn giữ tinh thần lạc quan. Có người đã đồng hành với bệnh hơn 5 năm. Tôi nhận ra mình không cô đơn", ông nói.

Ông tham gia nhóm văn nghệ của bệnh nhân ung thư. Những buổi gặp gỡ, ca hát trở thành "liều thuốc tinh thần" giúp ông tạm quên bệnh tật, giảm căng thẳng và tiếp thêm động lực.

"Tôi hát không phải vì hát hay, mà vì mỗi lần cất tiếng hát, tôi thấy mình vẫn đang sống, vẫn còn nhiều điều đáng để hy vọng", ông chia sẻ.

Suốt 8 năm qua, ông duy trì tái khám đúng hẹn, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Những lúc mệt, ông dùng thêm một lát sâm ngâm mật ong để làm ấm cơ thể, không tự ý sử dụng các phương pháp chữa bệnh truyền miệng.

Điều lớn nhất ông Minh rút ra sau gần 1 thập kỷ sống cùng ung thư gan không chỉ là giá trị của việc phát hiện và điều trị đúng mà còn là sức mạnh của tinh thần. Theo ông, khi người bệnh chấp nhận thực tế, hợp tác với bác sĩ và giữ cho mình một niềm vui mỗi ngày, hành trình chống chọi với ung thư sẽ bớt nặng nề hơn rất nhiều.

"Đừng chỉ nghĩ đến bệnh. Hãy nghĩ đến việc hôm nay mình còn được sống, còn được ở bên gia đình là điều tuyệt vời nhất", ông Minh nói.

Theo TS.BS Trần Công Duy Long - Trưởng khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Trưởng Đơn vị Ghép gan, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, điều trị ung thư gan hiện nay không còn dựa vào một phương pháp đơn lẻ mà chuyển sang mô hình đa mô thức, kết hợp nhiều chuyên khoa và kỹ thuật để tối ưu hiệu quả điều trị. Việc lựa chọn phác đồ không chỉ căn cứ vào kích thước khối u. Ngay cả khi hai người bệnh có khối u tương đương, hướng điều trị vẫn có thể khác nhau do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi, thể trạng, chức năng gan, mức độ xơ gan, đặc điểm sinh học của khối u và nguy cơ xâm lấn mạch máu. Theo các chuyên gia, phần lớn bệnh nhân ung thư gan ở Việt Nam mắc bệnh trên nền viêm gan B, viêm gan C hoặc xơ gan. Vì vậy, điều trị đa mô thức đang trở thành xu hướng, với sự phối hợp giữa các chuyên ngành như ngoại gan mật, ung bướu, can thiệp mạch, chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh.

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