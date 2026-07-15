Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tác động của chân giò đối với sức khỏe không chỉ có mặt tích cực mà còn phụ thuộc vào lượng ăn, tần suất sử dụng và tình trạng chuyển hóa của mỗi cá nhân, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Theo phân tích dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ, chân giò chứa nhiều protein nhưng cũng có hàm lượng chất béo khá cao, trong đó có một tỷ lệ đáng kể chất béo bão hòa. Vì vậy, đây không phải là thực phẩm nên ăn thường xuyên với số lượng lớn.

Các chuyên gia cũng lưu ý collagen trong chân giò không được cơ thể hấp thu nguyên vẹn. Sau khi ăn, collagen được tiêu hóa thành các axit amin rồi mới được cơ thể sử dụng, chứ không trực tiếp chuyển thành collagen của da hay sụn khớp. Nếu duy trì thói quen ăn chân giò trong thời gian dài, cơ thể có thể xuất hiện một số thay đổi sau:

Ăn ngon miệng hơn

Sự kết hợp giữa chất béo và protein có thể kích thích tiết các hormone tiêu hóa, khiến cảm giác thèm ăn tăng lên. Vì vậy, nhiều người nhận thấy ăn ngon miệng hơn sau khi bổ sung chân giò vào thực đơn.

Chân giò đem lại một số lợi ích sức khỏe nhưng bạn không nên ăn quá nhiều. Ảnh: Ban Mai

Sắc mặt có vẻ hồng hào hơn

Ở những người trước đó ăn quá ít hoặc chế độ ăn thanh đạm, việc tăng lượng chất béo và protein có thể cải thiện dự trữ năng lượng trong thời gian ngắn, khiến khuôn mặt trông có sức sống hơn. Tuy nhiên, đây chủ yếu là thay đổi ngắn hạn, không đồng nghĩa với việc sức khỏe được cải thiện toàn diện.

Cảm giác cứng chân tay giảm bớt

Một số người cảm thấy chân tay bớt mỏi hoặc bớt cứng sau thời gian ăn chân giò. Theo các chuyên gia, điều này nhiều khả năng liên quan đến việc cơ bắp được cung cấp đủ năng lượng hơn, chứ không do collagen trong chân giò phục hồi cấu trúc khớp hay xương.

Vòng eo tăng nhanh hơn

Đây là thay đổi dễ gặp nếu ăn chân giò thường xuyên nhưng không tăng cường vận động. Loại thịt này chứa nhiều chất béo và năng lượng, phần calo dư thừa dễ được tích lũy thành mỡ, đặc biệt là mỡ vùng bụng. Người trung niên và cao tuổi có tốc độ chuyển hóa chậm hơn nên nguy cơ này càng rõ rệt.

Các chỉ số khám sức khỏe có thể xấu đi

Việc tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo trong thời gian dài có thể khiến triglyceride, cholesterol hoặc một số chỉ số chức năng gan tăng lên ở một số người. Chế độ ăn nhiều chất béo cũng làm tăng nhu cầu bài tiết dịch mật, từ đó có thể làm tăng gánh nặng cho túi mật.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa làm tăng cholesterol xấu LDL - yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Trong khi đó, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh khuyến cáo người trưởng thành nên hạn chế chất béo bão hòa và ưu tiên chế độ ăn cân bằng để giảm nguy cơ rối loạn mỡ máu, béo phì và bệnh tim.