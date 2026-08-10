Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi cũng lọt vào tầm ngắm của Arsenal, Aston Villa, Newcastle, bên cạnh hai ông lớn Bồ Đào Nha là Benfica và Porto.

Seys hiện là trụ cột của Club Brugge. Màn trình diễn ấn tượng ở cấp CLB giúp anh chen chân vào đội hình tuyển Bỉ dự World Cup 2026.

Joaquin Seys nằm trong tầm ngắm MU - Ảnh: SunSport

Theo nguồn tin từ báo chí Anh, MU, Arsenal và Aston Villa đều đã tiến hành thăm dò khả năng chiêu mộ Seys, sau thời gian dài cử tuyển trạch viên theo dõi chàng hậu vệ thuận chân trái.

Club Brugge hiện không chịu áp lực phải bán người khi hợp đồng của Joaquin Seys còn thời hạn 3 năm. Vì thế, đội bóng Bỉ sẽ yêu cầu mức phí khoảng 35 triệu euro (30 triệu bảng) cho ngôi sao đang lên của mình.

Con số này khó có lòng khiến Quỷ đỏ chùn bước, bởi họ đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho vị trí hậu vệ trái.

Tuy nhiên, chưa rõ ban lãnh đạo MU có quyết định xuống tiền ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này hay sẽ chờ đợi, do đội chủ sân Old Trafford còn phải ưu tiên giải quyết những vị trí khác.

Ở diễn biến khác, bộ phận tuyển trạch Arsenal đã gửi cho HLV Mikel Arteta một bản báo cáo chi tiết về Seys.

Các tuyển trạch viên Pháo thủ đánh giá cầu thủ cao 1,78 m phù hợp với hệ thống chiến thuật của Arteta nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn, đồng thời mang lại sự sáng tạo khi tham gia tấn công.

Aston Villa cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho tuyển thủ Bỉ. Nhà vô địch Europa League đã bán Lucas Digne cho Paris Saint-Germain và đang tìm kiếm phương án thay thế.