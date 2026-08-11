MU tham vọng lấy Zaire-Emery
Trong 3 tuần cuối thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 hoạt động, MU có tham vọng kích hoạt “bom tấn” Warren Zaire-Emery.
Một số nguồn tin cho biết MU đã đánh tiếng với PSG cũng như phía đại diện Zaire-Emery từ vài tuần trước.
MU vừa trải qua trận giao hữu hòa 1-1 với PSG tại Thụy Điển. Ở đó, hai bên được cho là có nhắc về vấn đề chuyển nhượng ngôi sao 20 tuổi người Pháp.
Zaire-Emery nằm trong danh sách Pháp dự World Cup 2026. Dù vậy, anh chỉ đá chính trận tranh hạng Ba với tuyển Anh, cùng 19 phút trận thắng Maroc 2-0.
PSG không có ý định bán Zaire-Emery. Để nổ “bom tấn”, MU sẽ phải chấp nhận chi khoản phí rất cao.
Arsenal muốn mua Pedro Neto
Sau Man City, đến lượt Arsenal tham gia cuộc đua giành chữ ký của Pedro Neto để bổ sung hàng công.
Arsenal từng quan tâm Vinicius, nhưng ngôi sao người Brazil đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2032.
Nhà vô địch Ngoại hạng Anh sẽ chia tay Gabriel Jesus, trong khi trước đó đã để Leandro Trossard chuyển sang Besiktas. Vì thế, Mikel Arteta cần có nhân tố mới cho hàng công.
Pedro Neto có nhiều kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh. Đồng thời, cầu thủ 26 tuổi người Bồ Đào Nha cũng thi đấu rất đa năng.
Arsenal dự kiến sớm gửi đề nghị đến hàng xóm Chelsea, với mức giá khoảng 60 triệu bảng.
Chelsea liên hệ Fabian Ruiz
Theo giới truyền thông Anh, Fabian Ruiz đang trở thành mục tiêu chuyển nhượng của Chelsea - đội bóng không ngừng đầu tư để đáp ứng Xabi Alonso.
Chính Xabi Alonso tin tưởng Fabian Ruiz phù hợp với phong cách bóng đá mà ông triển khai tại Chelsea, sau khi chứng kiến cầu thủ này tỏa sáng ở giai đoạn knock-out World Cup 2026.
Hợp đồng giữa Ruiz với PSG hết hạn vào tháng 6/2027. Dù vậy, Chelsea vẫn cân nhắc gửi đề nghị có giá trị 60 triệu euro cho nhà vô địch Champions League.
Fabian Ruiz có vai trò quan trọng trong chiến thuật của Luis Enrique, rất nổi bật khi cùng PSG giành chức vô địch Champions League hai mùa liên tiếp.
PSG sẽ để Ruiz tự quyết định về tương lai và hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của anh.
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