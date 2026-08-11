Tài năng 19 tuổi Lewis-Skelly mới gia hạn hợp đồng với Pháo thủ hè năm ngoái. Nhưng giờ, anh được bật đèn xanh ra đi khi hàng tiền vệ Arsenal trở nên chật chội.

Được biết, trong vòng một năm trở lại đây, Lewis-Skelly cũng nằm trong tầm ngắm MU và các tuyển trạch viên Quỷ đỏ thường xuyên dõi theo phong độ cầu thủ trẻ này.

Arsenal sẵn sàng thanh lý Lewis-Skelly - Ảnh: Mirror

HLV Michael Carrick đang muốn bổ sung thêm một tiền vệ trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 đóng cửa. Với tính đa năng có thể chơi tốt vị trí hậu vệ trái và tiền vệ trung tâm, Lewis-Skelly được xem là phương án phù hợp cho MU.

Thậm chí, một thương vụ trao đổi có thể được cân nhắc, trong bối cảnh Arsenal cần tăng cường tiền đạo cánh trái, còn tương lai Marcus Rashford tại Old Trafford chưa rõ ràng.

Kịch bản Rashford và Lewis-Skelly đổi chỗ được nhắc tới như là giải pháp mang lại lợi ích cho cả đôi bên, xét đến nhu cầu nhân sự cũng như định hướng phát triển của từng cầu thủ.

Ở hành lang trái, Quỷ đỏ đã liên hệ với Lewis Hall của Newcastle. Tuy nhiên, khác với Lewis-Skelly, đội bóng vùng Đông Bắc không có ý định bán Hall.

Những năm gần đây, MU hai lần lấy người từ học viện Arsenal khi chiêu mộ Ayden Heaven và Chido Obi. Lewis-Skelly có thể trở thành cái tên thứ ba đi theo con đường trên.

Về phía Chelsea, nếu họ gửi lời đề nghị đủ hấp dẫn về tài chính, Arsenal sẵn sàng thương lượng. Lewis-Skelly sẽ có cơ hội ra sân thường xuyên hơn dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso.

Lewis-Skelly đã đá chính tất cả các trận giao hữu tiền mùa giải của Arsenal ở vị trí tiền vệ phòng ngự, trong bối cảnh Declan Rice, Zubimendi, Mikel Merino và tân binh Bruno Guimaraes chưa thể góp mặt.

Tuy nhiên, màn trình diễn của tài năng 19 tuổi không ổn định. Điều này trái ngược với phong độ ấn tượng của Lewis-Skelly khi được sử dụng ở vai trò tiền vệ lệch trái cuối mùa trước.