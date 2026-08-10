Vào thứ Năm này (1h30 ngày 13/8), MU có trận giao hữu với Leeds ở Ireland, trước khi gặp AC Milan 2 ngày sau đó tại Ba Lan – những sự chuẩn bị cuối cùng cho mùa giải mới 2026/27.

Sesko chụp hình cùng fan nhí. Ảnh: MUFC

Theo lịch Premier League 2026/27, MU có trận ra quân – làm khách Hull City vào lúc 18h30 ngày 22/8 tới đây. HLV Michael Carrick đang rất kỳ vọng sẽ cùng học trò làm nên một mùa giải tưng bừng, đạt thành tích cao.

Vị thuyền trưởng thông báo tin vui về tình hình lực lượng MU trước trận đấu với Leeds: “Tuần này chúng tôi có đầy đủ đội hình, có vài ngày để tập trung với nhau, trước trận gặp Leeds.

Marcus Rashford là một phần trong đó, cùng với Kobbie Mainoo và Lisandro Martinez”.

Đây là 3 cầu thủ hội quân muộn nhất cùng MU, do tuyển Anh và Argentina vào sâu tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, nếu Rashford và Mainoo đã có mặt thì trung vệ Lisandro Martinez còn vắng bóng, gây lo lắng liệu có phải anh dính chấn thương.

De Ligt cũng tham gia cùng đội. Ảnh: MUFC

Rất may, thực tế không phải như vậy. Các nguồn tin cho hay, Lisandro Martinez hoàn toàn khỏe mạnh, sở dĩ anh ‘điểm danh’ muộn nhất đội, do cùng Argentina đá trận chung kết World Cup 2026, nên được nghỉ thêm 1 ngày.

Trong khi đó, Cunha và Senne Lammens sau khi bị bệnh nhẹ phải ở lại Anh, vắng mặt ở trận MU hòa 1-1 PSG hôm thứ Bảy, cũng đã bay đến Ireland để tập cùng đội.

MU cũng đón chào sự trở lại của De Ligt, Sesko và JJ Gabriel, cùng sự tham gia của các tân binh Karl Darlow và tiền vệ cánh Tynan Thompson.

Ở chiến dịch mới, MU cũng đánh dấu sự trở lại sân chơi Champions League, sau khi Carrick giúp đội về đích thứ 3 tại Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua.