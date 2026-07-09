Bầu không khí tại St James Park trở nên căng thẳng, khi Bruno Guimaraes là cầu thủ mới nhất đòi ra đi, trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng hè của Newcastle diễn ra đầy sóng gió.

Trước đó, họ đã chia tay chân sút số một mùa trước là Anthony Gordon. Trong khi, Sandro Tonali cũng cập bến Tottenham Hotspur theo bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng.

Bruno Guimaraes quyết tâm gia nhập Arsenal - Ảnh: SunSport

Nguồn tin từ báo chí Anh xác nhận, đại diện của Bruno Guimaraes vừa thông báo với Newcastle rằng, tiền vệ người Brazil mong muốn chuyển đến Arsenal.

Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh vẫn một mựcc khẳng định, Guimaraes không phải cầu thủ để bán.

Lãnh đạo Newcastle nhấn mạnh, chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào dành cho ngôi sao người Brazil và cũng không có ý định ngồi vào bàn đàm phán.

Tuy nhiên, Arsenal sẵn sàng tăng tốc trong thương vụ này. Pháo thủ chấp nhận chi 60 triệu bảng để thuyết phục Newcastle nhả người.

Bruno Guimaraes hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất đội, khoảng 160.000 bảng/tuần. Hợp đồng của anh còn thời hạn 2 năm, kèm điều khoản cho phép Newcastle gia hạn thêm 12 tháng.

Nếu Guimaraes ra đi sau Gordon và Tonali, đây sẽ là cú sốc lớn cả về chuyên môn lẫn hình ảnh đối với Newcastle, đặc biệt sau mùa giải thất vọng cán đích vị trí thứ 12 tại Premier League.

Đội hình HLV Eddie Howe suy yếu đáng kể, khi những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kieran Trippier, Emil Krafth và Aaron Ramsdale lần lượt chia tay CLB.

Ở chiều ngược lại, tân Giám đốc thể thao Ross Wilson nhanh chóng sử dụng nguồn tiền thu về từ thương vụ Gordon và Tonali để đầu tư vào những tài năng trẻ giàu tiềm năng.

Newcastle chi 42,5 triệu bảng chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà - Bazoumana Toure (20 tuổi) từ Hoffenheim, nhằm thay thế Anthony Gordon.

Bên cạnh đó, thủ môn U21 Pháp - Ewen Jaouen cũng gia nhập đội bóng từ Reims với giá 18,5 triệu bảng.