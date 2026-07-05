Kylian Mbappe ghi bàn duy nhất trên chấm 11m, giúp Pháp vượt qua Paraguay để giành quyền vào vòng tứ kết World Cup 2026.
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Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026
|NGÀY
|GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|KÊNH TRỰC TIẾP
|10/07
|03:00
|Maroc - Pháp
|VTV3, VTV6
|11/07
|23:00
|Tây Ban Nha/ Bồ Đào Nha - Bỉ/ Mỹ
|VTV3, VTV6
|12/07
|04:00
|Brazil/ Na Uy - Mexico/ Anh
|VTV3, VTV6
|12/07
|07:00
|Ai Cập/ Argentina - Thụy Sĩ / Colombia
|VTV3, VTV6
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Lịch thi đấu và kết quả vòng 1/8 World Cup 2026
|NGÀY
|GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|KÊNH TRỰC TIẾP
|05/07
|00:00
|Canada 0-3 Maroc
|VTV3, VTV6
|05/07
|04:00
|Paraguay 0-1 Pháp
|VTV3, VTV6
|06/07
|03:00
|Brazil vs Na Uy
|VTV3, VTV6
|06/07
|07:00
|Mexico vs Anh
|VTV3, VTV6
|07/07
|02:00
|Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha
|VTV3, VTV6
|07/07
|07:00
|Bỉ vs Mỹ
|VTV3, VTV6
|07/07
|23:00
|Ai Cập vs Argentina
|VTV3, VTV6
|08/07
|03:00
|Thụy Sĩ vs Colombia
|VTV3, VTV6
Video Mbappe ghi bàn duy nhất đưa Pháp vào tứ kết (nguồn: VTV)