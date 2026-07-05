Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026
NGÀY  GIỜ TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP
10/07 03:00 Maroc - Pháp VTV3, VTV6
11/07 23:00 Tây Ban Nha/  Bồ Đào Nha - Bỉ/ Mỹ VTV3, VTV6
12/07 04:00 Brazil/ Na Uy - Mexico/ Anh VTV3, VTV6
12/07 07:00 Ai Cập/ Argentina - Thụy Sĩ / Colombia VTV3, VTV6

Lịch thi đấu và kết quả vòng 1/8 World Cup 2026
NGÀY  GIỜ TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP
05/07 00:00 Canada 0-3 Maroc VTV3, VTV6
05/07 04:00 Paraguay 0-1 Pháp VTV3, VTV6
06/07 03:00 Brazil vs Na Uy VTV3, VTV6
06/07 07:00 Mexico vs Anh VTV3, VTV6
07/07 02:00 Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha VTV3, VTV6
07/07 07:00 Bỉ vs Mỹ VTV3, VTV6
07/07 23:00 Ai Cập vs Argentina VTV3, VTV6
08/07 03:00 Thụy Sĩ vs Colombia VTV3, VTV6

Video Mbappe ghi bàn duy nhất đưa Pháp vào tứ kết (nguồn: VTV)