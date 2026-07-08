Vòng tứ kết World Cup 2026 đã chính thức xác định đầy đủ 4 cặp đấu, sau khi loạt trận vòng 1/8 khép lại với nhiều kịch bản hấp dẫn và bất ngờ.

Cặp đấu đầu tiên là Pháp gặp Maroc. Pháp vượt qua Paraguay 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Kylian Mbappe trên chấm phạt đền. Trong khi đó, Maroc tiếp tục hành trình ấn tượng khi đánh bại Canada 3-0, với cú đúp của Azzedine Ounahi và bàn còn lại của Soufiane Rahimi.

4 cặp đấu tứ kết World Cup 2026 - Ảnh: GiveMeSport

Tây Ban Nha sẽ chạm trán Bỉ ở cặp tứ kết thứ hai. La Roja loại Bồ Đào Nha bằng bàn thắng muộn của Mikel Merino ở phút 90+1, qua đó khép lại hành trình World Cup của Cristiano Ronaldo. Bỉ cũng gây ấn tượng mạnh khi thắng chủ nhà Mỹ 4-1, trong trận đấu Charles De Ketelaere lập cú đúp, Hans Vanaken và Romelu Lukaku cùng ghi bàn.

Cặp đấu thứ ba là Na Uy gặp Anh. Na Uy tạo địa chấn khi hạ Brazil 2-1, với cả hai bàn thắng đều được ghi bởi Erling Haaland. Đối thủ của họ là Anh, đội vượt qua Mexico 3-2 trong trận cầu 5 bàn, nơi Jude Bellingham lập cú đúp và Harry Kane ghi bàn trên chấm 11m.

Cặp tứ kết cuối cùng là Thụy Sĩ gặp Argentina. Thụy Sĩ đánh bại Colombia 4-3 sau loạt luân lưu cân não, còn Argentina thắng Ai Cập 3-2 để tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch.

Bốn cặp đấu hứa hẹn tạo nên vòng tứ kết giàu cảm xúc, khi các ứng viên hàng đầu phải đối mặt những đối thủ đầy bản lĩnh và khát vọng.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026 NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP 10/07 03:00 Maroc vs Pháp VTV3, VTV6 11/07 23:00 Tây Ban Nha vs Bỉ VTV3, VTV6 12/07 04:00 Na Uy vs Anh VTV3, VTV6 12/07 07:00 Argentina vs Thụy Sĩ VTV3, VTV6

Video Messi gỡ hòa 2-2 cho Argentina trước Ai Cập (nguồn: VTV)