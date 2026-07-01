MU sẽ trả trước 48 triệu bảng, kèm 2 triệu bảng phụ phí dễ đạt được. Chelsea cài thêm điều khoản hưởng 10% giá trị nếu Andrey Santos được MU bán trong tương lai.

Tiền vệ 22 tuổi đã thống nhất các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Old Trafford. Thế nên, phía Chelsea cho phép anh đi kiểm tra y tế trước khi chính thức ký hợp đồng.

Andrey Santos chuẩn bị gia nhập MU - Ảnh: Fabrizio Romano

Andrey Santos vẫn còn giao kèo với Chelsea đến năm 2030. Tuy nhiên, tuyển thủ Brazil muốn đảm bảo suất đá chính thường xuyên, điều khó trở thành hiện thực tại Stamford Bridge.

Gia nhập Chelsea từ Vasco da Gama vào tháng 1/2023, Santos có mùa giải 2025-2026 ấn tượng với 43 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn và đóng góp 4 đường kiến tạo.

Cầu thủ này cũng có 6 lần khoác áo tuyển Brazil, song không được HLV Carlo Ancelotti triệu tập tham dự World Cup 2026.

Santos trải qua nửa đầu mùa giải 2023-2024 dưới dạng cho mượn tại Nottingham Forest nhưng chỉ ra sân 2 trận. Sau đó, anh chuyển sang Strasbourg theo hợp đồng cho mượn và ghi dấu ấn mạnh mẽ với 12 bàn thắng cùng 5 pha kiến tạo.

Về phần MU, họ cũng đạt thỏa thuận chiêu mộ Ederson từ Atalanta với mức phí 35 triệu bảng. Tuy nhiên, thương vụ bị chậm lại do anh được triệu tập bổ sung lên tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Ederson dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế trong tuần tới, sau khi Brazil dừng bước ở vòng 1/8, với thất bại 1-2 trước Na Uy.

Việc tăng cường nhân sự tuyến giữa trở nên cấp thiết với MU vì Casemiro đã rời đội, trong khi Manuel Ugarte mới dính chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng.

Ngoài Santos và Ederson, lãnh đạo "Quỷ đỏ" cũng đưa vào tầm ngắm một số tiền vệ chất lượng khác như Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Carlos Baleba (Brighton) và Adam Wharton (Crystal Palace).