Sự quan trọng của búa thoát hiểm ít người biết

Búa thoát hiểm là một phụ kiện nhỏ, giá chỉ từ vài chục đến một trăm nghìn đồng. Với không ít người, đây là món đồ "có cũng được, không có cũng chẳng sao". Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh đây là món đồ cần thiết khi không may xảy ra sự cố.

Những năm gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ô tô lao xuống sông, rơi xuống kênh, bốc cháy sau va chạm hoặc bị biến dạng khiến cửa xe không thể mở. Trong nhiều trường hợp, người bên trong vẫn còn tỉnh táo sau cú va chạm nhưng không thể thoát ra ngoài vì không có dụng cụ phá kính hoặc không đơn giản là biết cách sử dụng.

Búa thoát hiểm được bố trí trên một chiếc Ford Transit. Ảnh: Hoàng Hiệp

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới, thay thế QCVN 122:2024/BGTVT. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung lỗi thiếu dụng cụ phá cửa sổ theo quy định vào nhóm lỗi nghiêm trọng (MaD). Nếu không trang bị đầy đủ, phương tiện sẽ không đạt kiểm định và phải khắc phục trước khi đăng kiểm lại.

Cục Đăng kiểm, cơ quan chủ trì soạn thảo Quy chuẩn cho rằng, khi xảy ra tai nạn, việc thiếu hoặc bố trí không đúng vị trí dụng cụ này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho người trên xe.

Quy định này không nhằm tăng thêm thủ tục hay chi phí cho chủ xe mà hướng đến nâng cao khả năng tự cứu nạn trong những tình huống khẩn cấp, khi lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận kịp thời.

Trên thực tế, nhiều người sử dụng ô tô hiện nay dù đã mua búa thoát hiểm nhưng không ít chiếc lại nằm trong cốp xe hoặc ngăn chứa đồ phía sau, những vị trí gần như không thể lấy được khi tai nạn xảy ra.

Điều này khiến thiết bị mất đi ý nghĩa thoát hiểm trong những tình huống khẩn cấp, khi chỉ vài chục giây đầu tiên có thể quyết định cơ hội thoát nạn của người trong xe.

Bố trí và sử dụng búa thoát hiểm thế nào cho đúng?

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, điều đầu tiên là lựa chọn đúng loại búa. Với những dòng xe con hiện nay thường không bố trí sẵn búa thoát hiểm, người dùng nên ưu tiên chọn mua các sản phẩm có đầu phá kính bằng thép không gỉ hoặc hợp kim cứng, đồng thời tích hợp dao cắt dây an toàn để xử lý khi dây đai bị kẹt.

Điểm quan trọng không kém là vị trí để đặt búa. Thiết bị này nên được bố trí trong tầm với của người lái hoặc hành khách, như hộc cửa, khu vực cạnh ghế lái hoặc bảng điều khiển trung tâm.

Một trong những vị trí thuận tiện nhất chính là dọc theo cột B của xe. Với những dòng xe 7 chỗ thường xuyên chở đủ người, nên trang bị thêm một chiếc cho hàng ghế thứ ba.

Nên chọn búa thoát hiểm có đầu nhọn bằng thép cứng không gỉ, có thể cắt dây an toàn. Ảnh: Phụ tùng Tốt

Trong lúc xảy ra sự cố, nhiều người cố dùng búa đập mạnh vào giữa cửa kính để thoát. Tuy nhiên đây lại là vị trí chịu lực tốt nhất của kính cường lực, khiến việc phá kính khó khăn hơn. Thay vào đó, nên tập trung tác động vào khu vực góc của kính cửa bên. Chỉ với một lực đủ mạnh đúng vị trí, kính cường lực sẽ vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, tạo khoảng trống để thoát ra ngoài.

Một lưu ý quan trọng khác là không nên dùng búa để đập kính chắn gió. Kính lái trên hầu hết ô tô hiện nay là kính dán nhiều lớp, được thiết kế để không vỡ vụn khi va chạm nên rất khó phá bằng búa thoát hiểm thông thường.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo chủ xe nên dành vài phút làm quen với vị trí cất búa và tìm hiểu cách sử dụng ngay sau khi mua xe. Bởi trong một tình huống khẩn cấp, khi khoang xe đầy khói, nước tràn vào hoặc phương tiện bị lật, chỉ vài giây lúng túng cũng có thể khiến cơ hội thoát nạn trôi qua.

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