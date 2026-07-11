Mới đây, chia sẻ về sự cố sử dụng xe của chị Phương Nga (Hải Phòng), khi cậu con trai gần 2 tuổi bị mắc kẹt trong chiếc ô tô điện của gia đình đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và đồng cảm từ cộng đồng người dùng xe.

Theo lời kể, sự việc xảy ra vào chiều ngày 4/7, chị Nga dừng chiếc ô tô điện cỡ nhỏ ngay trước cửa nhà, ra ngoài đóng cửa bên lái và vòng sang mở cửa phụ bế con trai xuống xe. Thế nhưng, khi chưa kịp mở cửa phụ, bé L., con trai chị Nga vô tình ấn vào chìa khóa ô tô để trong xe. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe điện bị tắt máy và cửa tự động khóa, bé L. vẫn ở bên trong.

Thấy con bị mắc kẹt, gia đình lập tức trấn an, hướng dẫn bé bấm nút mở khóa xe, đồng thời gọi thợ khóa đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do quá hoảng sợ, bé chỉ liên tục bấm nút khóa rồi bật khóc, rồi ném chìa khóa xuống sàn xe. Lo ngại con hoảng loạn, đồng thời không thể chờ thêm, chồng chị Nga đã quyết định dùng búa phá kính để giải cứu con.

Theo chị Phương Nga, nhiều người thắc mắc vì sao không dùng chìa khóa dự phòng. Nữ chủ xe này giải thích mẫu xe gia đình sử dụng có hai chìa nhưng một chìa luôn cắm sẵn trong xe, chìa còn lại lúc đó cũng để trong khoang lái nên khi cửa tự khóa thì không có cách nào mở được.

"Tôi chia sẻ câu chuyện này để mọi người rút kinh nghiệm. Mong mọi người lấy bài học của mình ra để chú ý hơn khi nhà có con nhỏ", chị Phương Nga viết trên trang cá nhân.

Không thể chờ thợ khoá tới, chồng chị Nga đã quyết định dùng búa phá cửa để giải cứu con. Ảnh: Phương Nga

Thực tế, tình huống trẻ em vô tình bị kẹt trong xe như trường hợp của gia đình chị Nga không hiếm gặp, thường xảy ra với các mẫu xe đời cũ sử dụng chìa khoá cơ hoặc không được lập trình không cho phép khóa cửa từ bên ngoài nếu chìa vẫn nằm trong cabin.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ huynh nên tập thói quen luôn mang chìa khóa theo người khi rời xe, tuyệt đối không để trẻ ở lại trong ô tô một mình và liên tục nhắc nhở, hạn chế cho trẻ nghịch các nút bấm trên cửa xe, đặc biệt là khu vực ghế lái.

Trường hợp xấu, khi trẻ không may kẹt bên trong và có dấu hiệu mệt mỏi, hoảng loạn, khóc lớn hoặc nhiệt độ ngoài trời quá cao, cần ưu tiên giải cứu càng sớm càng tốt, kể cả phương án phải phá kính.

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