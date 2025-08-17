Ban tổ chức không chủ đích phát 30.000 vé miễn phí

Chương trình nghệ thuật Tự hào là người Việt Nam có quy mô dự kiến 30.000 khán giả, diễn ra tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình tối 17/8. Vé được phát miễn phí tới những người đăng ký thành công trên hệ thống. Sát ngày tổ chức chương trình, khâu đăng ký và phát vé bị nhiều khán giả phàn nàn.

Khi danh sách đăng ký hợp lệ được công khai, nhiều người ngỡ ngàng vì chỉ có khoảng 3.000 khán giả có vé, thay vì con số 30.000 như thông báo.

Theo thể lệ ban đầu, khán giả sẽ được nhận vé khi chia sẻ bài viết của chương trình ở chế độ công khai, đổi ảnh đại diện Facebook theo khung chương trình, tham gia nhóm khán giả và điền thông tin nhận vé theo biểu mẫu mà ban tổ chức cung cấp. Ban tổ chức tiến hành phát vé cứng cho khán giả làm theo đúng yêu cầu vào ngày 16/8.

Phối cảnh sân khấu ở quảng trường sân vận động Mỹ Đình.

Tuy nhiên, một số khán giả phản ánh không truy cập được link. Nhiều người đã điền biểu mẫu theo yêu cầu nhưng không nhận được email xác nhận đặt vé thành công. Trong khi đó, vé ở thị trường chợ đen xuất hiện nhan nhản, được rao bán với giá lên tới 3 triệu đồng/chiếc. Đáng chú ý, nhiều cá nhân sở hữu tới vài chồng vé, dấy lên nghi ngại về việc vé miễn phí bị tuồn ra ngoài để trục lợi.

Dù số lượng khán giả đăng ký đông, vượt quá quy mô chương trình nhưng ban tổ chức không đưa ra thông báo đóng cổng đăng ký.

Giải đáp thắc mắc của khán giả, công ty Netmedia - đơn vị tổ chức sự kiện - khẳng định tôn chỉ của chương trình là phục vụ nhân dân, không bán vé. Tuy nhiên, ban đầu chương trình không chủ đích phát 30.000 vé miễn phí cho người dân. Vì vậy, khâu phát vé không được chuẩn bị kỹ, xảy ra nhiều sai sót.

Vé ở khu vực đứng được rao với giá rẻ nhất.

"Với vai trò đơn vị tổ chức sự kiện, chúng tôi được nhận một phần số vé từ ban tổ chức chính để mời khách mời, nhà tài trợ, đối tác và các nhóm khán giả ưu tiên như cựu chiến binh. Khi thấy chương trình Tổ quốc trong tim phát vé miễn phí cho người dân, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần này nên đã quyết định chia sẻ một phần vé còn lại để nhiều người yêu nước có cơ hội tham dự", ban tổ chức nói.

Đơn vị tổ chức nhận lỗi vì công khai số lượng vé chưa khớp so với kế hoạch ban đầu, link đăng ký đóng chậm và không lường trước được tình trạng vé bị mua bán lại trên chợ đen.

Với những khán giả chưa đăng ký được hoặc không nằm trong danh sách nhận vé, ban tổ chức nói "nợ tình cảm" của khán giả và cố gắng đền đáp bằng chương trình khác ở địa điểm lớn hơn. Về tình trạng vé chợ đen, ban tổ chức khẳng định không ủy quyền cho bất kỳ tập thể hay cá nhân nào bán vé. Các trang mạng đang rao bán vé đều vi phạm pháp luật.

Tự hào là người Việt Nam là sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty cổ phần Netmedia tổ chức.

Bất cập từ việc đăng ký online, xếp hàng chờ vé

Trong nhóm cập nhật tin tức giữa ban tổ chức và khán giả, nhiều người để lại bình luận bức xúc về khâu phát vé. Một khán giả phàn nàn: "Đăng ký từ ngày đầu tiên nhưng đến sát giờ tổ chức chương trình vẫn không nhận được email thông báo trúng vé. Số lượng khán giả nhận được vé ít, trong khi vé chợ đen lại quá nhiều. Một chương trình miễn phí mà rao bán vé với giá trên trời".

Điều khiến khán giả lo ngại là sau khi điền biểu mẫu, thông tin cá nhân như email, số điện thoại đều lọt ra ngoài, gây mất an toàn. Số lượng vé phát ra chính thức không được công khai. Khi hết vé, hệ thống đăng ký vẫn mở khiến khán giả ồ ạt truy cập. Sau cùng, những người thực hiện đầy đủ yêu cầu của ban tổ chức cũng không thể biết họ có nhận được vé hay không.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong , một số FC (nhóm hâm mộ) của ca sĩ hát trong chương trình được nhận số lượng vé khá lớn từ ban tổ chức. Đại diện FC của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc cho biết ban đầu được thông báo sẽ có 300 vé. Tuy nhiên, 2 ngày trước khi chương trình diễn ra, số vé thực nhận là 150 vé.

Khán giả cho rằng việc ban tổ chức phát vé cho các nhóm hâm mộ của nghệ sĩ gây ra tình trạng thiếu công bằng cho những người đã đăng ký theo yêu cầu.

(Theo Tiền Phong)