Hôm nay (27/1), UBND phường Bến Cát (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa có báo cáo về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú tại trường học.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc phát hiện một số lượng lớn thịt heo đông lạnh “bẩn” cung cấp cho bếp ăn bán trú của Trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM).

Phụ huynh tập trung trước cổng trường yêu cầu Ban Giám hiệu giải thích việc thịt heo không đảm bản an toàn thực phẩm. Ảnh: T.H

Sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc. Nhiều phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh cũng tập trung đến trường yêu cầu Ban giám hiệu giải thích rõ sự việc.

Theo UBND phường Bến Cát, qua báo cáo của Trường tiểu học Lương Thế Vinh và Phòng Văn hóa - Xã hội phường, sự việc xảy ra vào khoảng 5h15 ngày 15/1. Thời điểm này, tổ kiểm tra thực phẩm của nhà trường (gồm Ban Giám hiệu, giáo viên phụ trách và Ban đại diện cha mẹ học sinh) tiến hành kiểm tra thực phẩm trước khi đưa vào chế biến bữa ăn bán trú cho học sinh.

Qua kiểm tra, có khoảng 90kg sườn heo đông lạnh không đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo nội dung hợp đồng đã ký kết (yêu cầu cung ứng thịt tươi, mới).

Ngay khi phát hiện, nhà trường không đưa số thực phẩm trên vào chế biến, đồng thời lập biên bản, trả lại 90kg sườn heo đông lạnh nói trên và yêu cầu đơn vị cung cấp là Công ty P.H đổi lại sản phẩm khác đảm bảo theo hợp đồng.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, Công ty P.H đã thay thế đầy đủ số thực phẩm đảm bảo chất lượng, được Tổ kiểm tra xác nhận trước khi đưa vào bếp ăn.

Sườn heo đông lạnh không đảm bảo được đưa vào trường học ở TPHCM. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Cũng theo báo cáo, ngày 23/1, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Lương Thế Vinh đã tổ chức buổi làm việc với Hội Cha mẹ học sinh và đơn vị cung cấp thực phẩm là Công ty P.H.

Tại buổi làm việc, nhà trường đã yêu cầu đơn vị cung cấp ký cam kết thực hiện nghiêm việc cung ứng thực phẩm đúng chất lượng, đúng chủng loại, đồng thời thống nhất chấm dứt hợp đồng nếu tái diễn vi phạm.

UBND phường Bến Cát đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với nhà trường để giải quyết vụ việc.

Bên cạnh đó, yêu cầu các trường học trên địa bàn tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh đảm bảo chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú, tiếp tục duy trì sự tham gia giám sát thường xuyên của ban đại diện cha mẹ học sinh; rà soát hợp đồng cung ứng thực phẩm; chấm dứt hợp đồng đối với đơn vị cung cấp không đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.