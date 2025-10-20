Sau sự việc thực phẩm không đảm bảo đưa vào bếp ăn ngày 15/10, Trường Tiểu học Cự Khê đã chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh - đơn vị cung cấp thực phẩm. Đồng thời, phát thông báo điều chỉnh phương án bán trú cho học sinh.

Theo nhà trường, trong thời gian hoàn thiện quy trình đấu thầu, phụ huynh lựa chọn một trong hai phương án: Hoặc chuẩn bị sẵn bữa trưa cho con từ sáng mang đến trường; hoặc đón con về nhà ăn trưa, nghỉ ngơi từ 10h30 và đưa con trở lại trường vào 13h30 để học buổi chiều.

Ngày 20/10, theo báo cáo của Trường Tiểu học Cự Khê, có 1.335 học sinh đến trường trong ngày trên tổng số 1.518 học sinh, đạt 88%.

Trong đó, có 182 học sinh nghỉ có phép (chiếm 11, 9%) với nhiều lý do như sức khỏe; phụ huynh không thể đưa đón con hoặc không chuẩn bị được cơm trưa cho con...; 1 học sinh nghỉ không phép.

Trong ngày 20/10, có 497 học sinh mang cơm đi và ở lại trường buổi trưa (chiếm 37%); 838 học sinh còn lại (chiếm 63%) tan học và ra về lúc 10h30.

Phụ huynh "tiếp tế" bữa trưa cho con tại Trường Tiểu học Cự Khê ngày 20/10. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Trao đổi với PV VietNamNet chiều tối 20/10, ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, việc cung cấp bếp ăn mới cần chờ thời gian bởi việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú mới sẽ được thực hiện theo quy trình đấu thầu dưới sự chỉ đạo và giám sát của UBND xã, đảm bảo khách quan, minh bạch và đúng quy định. Bên cạnh đó, đơn vị cung cấp mới cũng cần tiếp quản hoặc thay thế cơ sở vật chất nhà bếp.

Tuy vậy, ông Việt cho hay, tiếp nhận thông tin ngày hôm nay 20/10, một số gia đình quyết định cho học sinh nghỉ học, UBND xã đã chỉ đạo Trường Tiểu học Cự Khê xúc tiến nhanh quy trình để rút ngắn thời gian chọn đơn vị cung cấp mới. “Tinh thần là làm sao rút gọn càng nhanh càng tốt; khoảng 1 tuần để sớm cung cấp suất ăn cho học sinh”, ông Việt nói.

Cũng theo ông Việt, trong thời gian chờ đợi đơn vị cung cấp thực phẩm mới, giải pháp tình thế là địa phương sẽ huy động bếp ăn của các trường học lân cận hỗ trợ nấu tăng suất ăn lên cho học sinh Trường Tiểu học Cự Khê, để phụ huynh không phải đưa đón con buổi trưa hoặc mang cơm tới lớp.

“Nếu từ giờ đến sáng mai, một số trang thiết bị của bếp ăn Trường Tiểu học Cự Khê bị chỉ ra chưa đảm bảo kịp thay thế, có thể tăng cường nhân viên nấu ăn và cô nuôi tại các trường lân cận sang nấu tại Trường Tiểu học Cự Khê từ ngày mai 21/10”, ông Việt nói.

Ông Việt cho biết xã cũng đã yêu cầu thông tin tới phụ huynh về việc ngày mai các con có thể đi học và ăn bán trú bình thường tại trường.

Sáng nay 20/10, nhiều phụ huynh của Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội) đã quyết định cho con nghỉ học để phản đối cách làm của nhà trường.

Tối nay 20/10, Trường Tiểu học Cự Khê cũng vừa phát thông báo gửi tới các phụ huynh về việc tổ chức lại bữa ăn bán trú cho học sinh từ ngày 21/10.

Theo đó, nhà trường cho biết, để hoạt động bán trú của học sinh không bị gián đoạn và phụ huynh yên tâm công tác, từ ngày mai 21/10, trường tiếp tục tổ chức bữa ăn bán trú do đơn vị TCT cung cấp thực phẩm - đơn vị đã được UBND xã Bình Minh thẩm định, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Hiện nay, việc chọn nhà thầu cung cấp suất ăn phải theo đúng quy trình nên trong thời gian từ ngày 21/10 đến ngày 24/10, nhà trường sẽ ký hợp đồng tạm thời với đội ngũ bếp chuyên nghiệp đã được tập huấn, nấu ăn tại bếp của nhà trường dưới sự hỗ trợ và giám sát của UBND xã Bình Minh, Phòng Văn hoá- Xã hội, Trạm y tế và Ban đại diện phụ huynh các lớp. Sau khi quá trình thẩm định thầu kết thúc, đơn vị trúng thầu sẽ chính thức cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh. Nhà trường cam kết sẽ thực hiện đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định”, thông báo của trường nêu.

Trước đó, theo báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành của xã Bình Minh, sau khi tiến hành kiểm tra đột xuất công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn Trường Tiểu học Cự Khê do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh vận hành, cho thấy một số vi phạm nghiêm trọng về điều kiện vệ sinh và quy trình. Theo đó, việc bố trí các khu vực không đảm bảo. Cụ thể, khu vực nấu ăn, chia thức ăn được bố trí chung với khu vực rửa, có nguy cơ cao gây nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín. Thứ hai, vệ sinh môi trường kém khi hệ thống cống thoát nước trong khu vực chế biến không được che kín, bị ứ đọng, bốc mùi hôi. Nơi sơ chế, chế biến còn có côn trùng (ruồi). Thứ ba, thiếu trang thiết bị, như chỉ có 2 bàn inox để chia thức ăn cho 1.450 suất ăn, không đáp ứng đủ yêu cầu. Thứ tư, vi phạm quy trình kiểm thực khi không thực hiện ghi chép sổ kiểm thực 3 bước trong ngày kiểm tra (16/10).