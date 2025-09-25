UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương. Thời gian đình chỉ từ ngày 24/9.

Bà Nga bị đình chỉ công tác để phục vụ xác minh, điều tra vụ việc thực phẩm bẩn lọt vào bếp bán trú.

Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cũng triển khai quyết định và kế hoạch kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm đối với chi ủy Chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương do bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga làm Bí thư.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt giao ông Nguyễn Vĩnh Hiến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường phụ trách Trường tiểu học Trưng Vương trong thời gian bà Nga bị đình chỉ. Ông Hiến sẽ đồng thời thực hiện nhiệm vụ Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội và tạm điều hành hoạt động của Trường Tiểu học Trưng Vương.

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương - Đà Lạt (Lâm Đồng) bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày. Ảnh: XN

Như VietNamNet đã thông tin, nhiều phụ huynh, nhân viên bếp Trường Tiểu học Trưng Vương bức xúc vì thực phẩm bẩn tràn vào bếp ăn bán trú, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bữa ăn học sinh. Cụ thể, trong năm học 2024-2025, đơn vị cung cấp thực phẩm nhiều lần giao cho bộ phận bếp của trường gồm: 35kg bò viên đông lạnh bốc mùi, không bao bì nhãn mác; 60kg thịt heo luộc lên có màu xanh, mùi khác lạ; 50kg thịt bò thái sẵn có tình trạng ướt, bốc mùi; và 10kg xương heo bốc mùi, chuyển màu xanh.

Nhân viên bếp đã phản ánh với hiệu trưởng về tình trạng thực phẩm bất thường và đề nghị trả lại hoặc tiêu hủy để đảm bảo an toàn cho học sinh nhưng nhà trường không có biện pháp xử lý quyết liệt.

Bà Nga sau đó thừa nhận thực phẩm kém chất lượng đã vào bếp ăn. Nữ hiệu trưởng gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh có con em học bán trú. Công an đang điều tra vụ việc.